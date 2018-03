Bezirksblätter NÖ unterstützen ROTE NASEN Lauf

Laufend helfen für die Clowndoctors

Wien (OTS) - Mit der Initiative "NÖ läuft" haben sich die Bezirksblätter NÖ dem Laufsport "verpflichtet" und sind bei rund 30 Läufen im Land Medienpartner. Diese Zahl erweitert sich um zusätzliche 13 Veranstaltungen, bei denen laufend geholfen werden kann: Die ROTE NASEN Läufe. "Laufsport ist ein Breitensport und damit können wir sehr viele Interessierte erreichen. Für uns war daher von Anfang an klar, dass wir auch dieses Jahr wieder die Roten Nasen mit unserer Medienleistung unterstützen", so die Geschäftsführer der Bezirksblätter NÖ Armin Kogler und Oswald Hicker.

Bereits zum fünften Mal können große und kleine Laufbegeisterte für die ROTE NASEN Clowndoctors an den Start gehen und wie immer sind diese Läufe ein fröhliches Fest für alle Alters- und Fitnessstufen:

laufen, walken, rollen, hüpfen, spazieren... alles ist erlaubt. Der Spaß am gemeinsamen Helfen steht im Vordergrund, denn jeder zurückgelegte Kilometer macht mehr Clownbesuche bei kranken Menschen möglich.

"Niederösterreich zählt jedes Jahr zu den stärksten ROTE NASEN Lauf-Bundesländern. Vergangenes Jahr waren bei elf Läufen über 2.300 Läuferinnen und Läufer am Start, die 23.000 km für ROTE NASEN zurückgelegt und dadurch 25.000 Euro an Spenden möglich gemacht haben. Durch die großartige Unterstützung der Bezirksblätter NÖ werden viele Niederösterreicher erreicht und über die Läufe informiert - das ist eine wertvolle Hilfe für uns, die in weiterer Folge noch mehr Lachen im Spital möglich macht. Wir freuen uns auch heuer wieder auf eine starke Laufsaison und hoffen, dass wir den Rekord vom letzten Jahr noch überbieten können - bei 13 Läufen in ganz Niederösterreich", freut sich Edith Heller, Geschäftsführerin von ROTE NASEN Clowndoctors, über die gute Zusammenarbeit mit den Bezirksblättern NÖ.

Der erste Lauf in Niederösterreich findet am 3. August in Sigmundsherberg statt, der letzte wird am 26. Oktober in Wr. Neustadt abgehalten.

Alle Termine und mehr Informationen unter www.meinbezirk.at/rotenasen

