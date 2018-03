REMINDER: Journalistenpreis Integration 2013

Staatssekretär Kurz vergibt erneut "Journalistenpreis Integration" - Einreichfrist für den mit 10.500 Euro dotierten Preis endet am Freitag, 19. Juli 2013

Wien (OTS) - Die Einreichfrist zum "Journalistenpreis Integration" endet kommenden Freitag, 19. Juli 2013. Bis dahin können unter

http://www.integrationsfonds.at/journalistenpreis Nominierungen

vorgenommen werden.

Für den "Journalistenpreis Integration" können Beiträge aus Print, TV, Radio und Internet eingereicht werden, die im Zeitraum 5. September 2012 bis 19. Juli 2013 publiziert wurden. Pro Nominierung können maximal drei Beiträge übermittelt werden. Die Preisverleihung findet am 18. September 2013 statt.

Nach dem Erfolg des 2012 zum ersten Mal vergebenen "Journalistenpreis Integration" schreiben der unabhängige Expertenrat für Integration, das Staatssekretariat für Integration sowie der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) nun zum zweiten Mal den "Journalistenpreis Integration" für Journalistinnen und Journalisten in Österreich aus.

Der "Journalistenpreis Integration" ist mit 10.500 Euro (drei Preise zu je 3.500 Euro) dotiert. Damit ist er einer der bestdotierten Preise in der österreichischen Medienlandschaft. Mit dem Preis sollen Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet werden, die besonders zur Versachlichung der Debatte im Integrationsbereich beigetragen und zugleich mit Kreativität, neuen Ideen und Engagement geholfen haben, dass Integration besser gelingen kann. Der Preis richtet sich an Journalistinnen und Journalisten, die sich den vielfältigen Aspekten von Integration in differenzierter und umfassender Weise widmen.

Nominiert werden können Journalistinnen und Journalisten, die in tagesaktuell bzw. wöchentlich erscheinenden Medien im Print-, TV-oder Radio-Bereich bzw. im Internet tätig sind. Ausgenommen sind Journalistinnen und Journalisten jener Formate, die sich partikulär an eine bestimmte ethnische oder religiöse Gruppierung richten. Der Preis soll daher zur Sensibilisierung von Journalistinnen und Journalisten in Massenmedien dienen, die nicht primär Migrantinnen und Migranten oder das Integrationsthema im Fokus haben. Zielgruppe sind vor allem jene Medien, die unter der Aufnahmegesellschaft eine entsprechende Breitenwirkung entfalten und wo ausgewogene Berichterstattung zum Thema Integration von besonderer Bedeutung ist.

Die Qualität der eingereichten Beiträge wird eine unabhängige Jury aus folgenden Personen bewerten:

- Vorsitzender Dr. Hans Winkler (Mitglied des Expertenrats für Integration und ehem. Leiter der Wiener Redaktion der Kleinen Zeitung),

- Arabella Kiesbauer (Integrationsbotschafterin und TV-Moderatorin),

- Dr. Doris Appel (Leiterin der ORF-Hauptabteilung "Religion/en im Radio"),

- Claus Reitan (Journalist),

- Mag. Gerald Grünberger (Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Zeitungen),

- Mag. (FH) Franz Wolf-Maier (Geschäftsführer des Österreichischen Integrationsfonds),

- Mag. Zarko Radulovic (Chefredakteur der Medien-Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen),

- Mag. Murat Düzel (Leiter Integrationsservice der NÖ Landesakademie),

- Dr. Simon Kravagna (Chefredakteur der Zeitschrift "das biber").

