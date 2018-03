Donaustadt: Das "Kind im Mann" erscheint im Donaupark

Kabarett-Abend "Best of 3" mit Fredi Jirkal am 19. Juli

Wien (OTS) - Zur Sommerzeit treten beliebte Künstler auf der "Bühne Donaupark" (Zugang: 22., Arbeiterstrandbadstraße 122, nächst Irissee und Kaffeehausberg) auf. Am Freitag, 19. Juli, amüsiert der Kabarettist Fredi Jirkal die Zuseher mit seiner Show "Best of 3". Neben neuen Pointen präsentiert der Komiker einen erheiternden Auszug aus den erfolgreichen Programmen "Mei Rayon", "Kinderwunsch" und "Man(n) bleibt Kind". Von Einblicken in den Alltag eines Postlers bis zu Fredis Verlangen nach einem Spielgefährten wird das Publikum mit allerlei erstaunlichen und belustigenden Begebenheiten konfrontiert. Schlussendlich kommt sogar das oft zitierte, zumeist gut versteckte "Kind im Manne" in voller Lebensgröße zum Vorschein. Die Vorstellung fängt um 19.30 Uhr an. Der Eintritt ist frei. Auskünfte: Telefon 0699/81 36 82 92.

Hits, Evergreens und Country mit "Popcorn 4" am 20. Juli

Ein kunterbuntes "Kinder-Programm" mit routinierten Animateuren macht den Kleinsten am Samstag, 20. Juli, viel Spaß. Beginn der abwechslungsreichen Bühnen-Show ist um 16.00 Uhr. Mutige Kinder werden in färbige Phantasiewesen verwandelt, Schminke macht die "Wunder" möglich. Erwachsenen Musikfreunden ist das Konzert des All-Star-Ensembles "Popcorn 4" am Samstag, 20. Juli, bestens zu empfehlen. Die vier Profi-Entertainer warten mit beschwingten Rhythmen auf. Unter dem Titel "Von Hydra bis Nashville" ertönen ab 19.30 Uhr aktuelle Hits, Evergreens und Country-Melodien. Am Sonntag, 21. Juli, tragen Kurt Strohmer und "Die Neuen" auf der Freiluft-Bühne im Donaupark bewegende "Lieder aus der Vorstadt" vor. Der "wienerische" Nachmittag startet um 17.00 Uhr. Bei all diesen Veranstaltungen ist der Zutritt gratis. Bis Sonntag, 18. August, dauert die heurige Sommer-Saison der "Bühne Donaupark" mit vielfältigen Unterhaltungsangeboten für Alt und Jung. Die Organisation obliegt dem "Kulturverein Donaustadt" (Präsident:

Herbert Sobotka, E-Mail office @ kv22.at bzw. sobotka22 @ aon.at). Genaue Programm-Übersicht im Internet: www.buehnedonaupark.at.

Allgemeine Informationen:

Kabarettist Fredi Jirkal:

www.jirkal.at

Kulturverein Donaustadt:

www.kv22.at

Der Donaupark:

www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/donaupark.html

