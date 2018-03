Unterstützung für Angehörige von Menschen mit Demenz

Landesbeitrag von 35.000 Euro für das Projekt "Tandem"

Bregenz (OTS/VLK) - Das über das Bildungshaus Batschuns organisierte Projekt "Tandem" wird heuer vom Land Vorarlberg mit einem Beitrag von 35.000 Euro unterstützt, informiert Landesrätin Greti Schmid. Das Projekt dient der fachlichen Begleitung und Hilfe von Angehörigen, die Menschen mit Demenzerkrankung pflegen und betreuen.

Angesichts der demografischen Entwicklung - immer mehr Menschen werden immer älter - sind Demenerkrankungen eine der großen Herausforderungen an das Pflegesystem - dies umso mehr, wenn die häusliche Pflege von so großer Bedeutung ist wie in Vorarlberg. "Die Betreuung demenzkranker Menschen daheim verlangt von den Angehörigen ein besonders hohes Maß an psychischer Belastbarkeit. Die Veränderung im Verhalten der Erkrankten ist kaum begreifbar und nur schwer zu verkraften. Deshalb müssen wir auch den Pflegenden selbst Hilfe anbieten", so Landesrätin Schmid.

Zu diesem Zweck gibt es das Projekt "Tandem", mit dem das Bildungshaus Batschuns im Jahr 2007 begonnen hat. Die Begleitung und Unterstützung pflegender Angehöriger geschieht vorwiegend in Kleingruppen bis zu fünf Personen. Hier werden die Sorgen und Probleme besprochen, gemeinsam wird nach Lösungen gesucht. Die Kosten dafür werden vom Land Vorarlberg übernommen. Im Jahr 2012 fanden 34 Treffen mit insgesamt 146 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

