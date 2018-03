Robbie Williams live im Kino - Cineplexx überträgt das Tallinn-Konzert des britischen Superstars

Wien (OTS) - - Die gigantische "Take the Crown"-Show von Robbie Williams wird am 20. August 2013 live und in HD in ausgewählten Cineplexx Kinos in ganz Österreich gezeigt

"Let me entertain you!" - dass Robbie Williams diesem Motto auch heute noch treu bleibt, zeigt der Superstar immer wieder in seinen fulminanten Live-Shows. Cineplexx Besucher können sich nun selbst von der Performance des britischen Musikers überzeugen. Am 20. August 2013 überträgt der größte österreichische Kinobetreiber die "Take the Crown"-Show live aus Tallinn (Estland). Damit ermöglicht Cineplexx den österreichischen Robbie Williams-Fans bei der bisher größten Show des Entertainers ganz vorne mit dabei zu sein. Für den optimalen Klang sorgt modernster Surround-Sound in den Cineplexx Kinos.

Take the Crown - alte und neue Hits

Im Rahmen des Tallinn-Konzerts stellt Robbie Williams vor 70.000 Zusehern nicht nur sein neuestes Album "Take the Crown" vor, sondern wird auch seine Megahits wie "Angels", "She is the One" oder "Let me Entertain you" zum Besten geben. Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr. Als Support-Act ist ab 19:50 Uhr Olly Murs zu sehen.

Tickets ab sofort verfügbar

Gezeigt wird das Konzert-Highlight in den Cineplexx Kinos Wienerberg, Donau Plex, Linz, Graz, Villach, Salzburg City, Innsbruck und Hohenems. Karten können online auf www.cineplexx.at und an den Kassen der teilnehmenden Cineplexx Kinos zum Preis von 16,00 Euro pro Person erworben werden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Constantin Film-Holding GmbH wurde 1951 als Filmverleih in Österreich gegründet. Ende der 1960er Jahre wurde ein zweites Standbein im Bereich Kinobetrieb geschaffen. In diesem Segment wurden bis Anfang der 1990er Jahre 25 traditionelle Kinos und Kinocenter betrieben. Danach folgte ein Strukturwandel im Kinobetriebsbereich. Im Jahr 1993 wurde die Cineplexx Kinobetriebe GmbH gegründet, ein Tochterunternehmen der Constantin Film Holding GmbH. Das Unternehmen entwickelte sich in einer Zeit, als viele traditionelle Kinos in Österreich verschwanden und Multiplex-Kinos den Markt eroberten. Constantin Film reagierte auf diesen Trend und bildete in Österreich eine Gruppe mit 20 Kinos und 157 Leinwänden. Darüber hinaus bestehen traditionelle Lichtspieltheater mit insgesamt 16 Sälen. 2009 startete die Cineplexx INTERNATIONAL GmbH die Expansion ins benachbarte Ausland und eröffnete in Bozen/Südtirol das erste Kino außerhalb Österreichs. Ebenso übernahm Cineplexx in Zagreb ein Kino in der Innenstadt und legte damit den Grundstein für die Expansion in Kroatien. 2011 und 2012 folgten weitere Cineplexx Kinos in Kroatien, Serbien, Montenegro und Mazedonien. Die letzte Expansion erfolgte im Mai 2013 mit der Eröffnung von fünf Cineplexx Multiplex Kinos in Slowenien. Aktuell werden 94 Leinwände außerhalb Österreichs bespielt. Heute ist Cineplexx mit 35 Multiplex- und 6 traditionellen Standorten in Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Montenegro, Mazedonien und Italien vertreten und bietet in 267 Sälen ca. 60.000 Sitzplätze. Mit rund 1.100 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2012 einen Umsatz von 115 Millionen Euro. 2012 begrüßten die Cineplexx Kinos rund 10,5 Millionen Besucher. Mehr Informationen auf www.cineplexx.at

