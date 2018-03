ORF-III-Dokumontag zum Themenschwerpunkt Islam

Am 15. Juli im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Montag, dem 15. Juli 2013, setzt ORF III seinen Themenschwerpunkt Islam fort. Den Anfang macht um 20.15 Uhr der Dokumentarfilm "Songcontest der Muezzins" von Sebastian Brameshuber. Seit den Tagen des Propheten Mohammed folgen gläubige Musliminnen und Muslime fünfmal täglich dem Gebetsaufruf des Muezzins. Ein neuzeitliches Phänomen sind die türkischen Gebetsrufwettbewerbe, bei denen sich die Muezzins des Landes jedes Jahr in der Kunst messen, den schönsten Gebetsruf zu performen. Der Film beleuchtet diesen spannenden Wettbewerb und untersucht den Stellenwert von Individualität in einer muslimischen Kultur.

Im Anschluss präsentiert ORF III die österreichische Premiere des Doku-Zweiteilers "Wirtschaft im Islam". Während das westliche Wirtschaftssystem durch die Finanzkrise infrage gestellt wird formiert sich als Gegenmodell in vielen Ländern des Nahen Ostens und Asiens eine Scharia-geprägte Wirtschaftsstruktur. Die Dokumentationsreihe bietet eine umfassende Bestandsaufnahme der islamischen Finanzwelt und berichtet von deren enorm gewachsenem Einfluss auf die Weltwirtschaft. Den ersten Teil ("Vom Bazar an die Wall Street") zeigt ORF III um 21.45 Uhr, den zweiten Teil ("Ohne Zins ins Paradies") um 22.40 Uhr.

Um 23.35 Uhr zeigt ORF III ein Porträt des Erfinders der sogenannten Mikrokredite, Muhammad Yunus. Dem Ökonomen aus Bangladesch wurde 2006 der Friedensnobelpreis verliehen. Der Film "Armut ist kein Schicksal. Der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus" von Sholeh Hejazi porträtiert Yunus und sein Bankensystem für Kleinkredite. Der charismatische Yunus ist ein Beispiel dafür, wie Erfindungsgeist, neues Denken und das Vertrauen in das Potenzial und die Kreativität der Armen einen neuen Weg aus der Armutsfalle in den Entwicklungsländern weist.

