"Schule kann mehr" - BürgerInnendialog mit Bundesministerin Schmied in Bruck an der Mur

Bildungspolitischer Rucksack für den BürgerInnenkonvent wurde geschnürt

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ lud zum BürgerInnendialog zum Thema Bildung mit Bundesministerin Claudia Schmied nach Bruck an der Mur. Mehr als 70 Menschen folgten der Einladung zur Diskussion und Mitgestaltung. "Schule kann mehr", so die Bildungsministerin in ihren Ausführungen. "Ich freue mich sehr über den Mitgestaltungs- und Mitbestimmungsprozess der BürgerInnendialoge. Gemeinsam und mit aller Tatkraft werden wir es schaffen, innovative bildungspolitische Schritte fortzuführen und zu bestreiten."

Diskutiert wurde in Kleingruppen zu drei Schwerpunkten: "Der Ruf nach Ganztagsschulen ist laut! Was müsste diese Schulform mit sich bringen?" - moderiert durch Bildungsministerin Claudia Schmied -, "Schule und Ausbildung müsste mehr als eine wissensvermittelnde Stätte sein - Was muss Schule können?", und "Wie schaffen wir echte Chancengerechtigkeit?". Jeder Gast hatte die Möglichkeit zu jedem Thema Vorschläge und Ideen einzubringen. Pro Gruppe wurde 20 Minuten diskutiert und dann zur nächsten Diskussionsinsel gewechselt.

Nach intensivem Dialog und Diskurs wurde ein bildungspolitischer Rucksack, mit folgendem Inhalt, geschnürt:

Schule kann mehr, wenn Kinder den ganzen Tag gefördert werden und danach mit ihren Eltern, ohne Stress, Freizeit genießen.

Schule kann mehr, wenn sie als gemeinsame ganztägige Schule alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, unterstützt und fördert.

Schule kann mehr, wenn sie Potenziale entwickelt und Perspektiven eröffnet.

Am 02. August werden diese Forderungen im Rahmen des BürgerInnenkonvents in Wien präsentiert und ins Wahlprogramm der SPÖ einfließen.

Der nächste BürgerInnendialog findet am 15. Juli in Bischofshofen (Salzburg) zum Thema Arbeit mit Bundesminister Hundstorfer statt. (Schluss) mis/rp

