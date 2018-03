Sponsion der Jungen Uni an der IMC FH Krems

Krems (OTS) - Unter dem Motto "Ich lebe nachhaltig - I care" fand von 08. bis 12. Juli zum achten Mal die Junge Uni an der IMC FH Krems statt. Nach einer Woche Unialltag, in der 220 Jugendliche neue Berufsfelder und Ausbildungsmöglichkeiten kennenlernten, wurde das "Studium" mit einer bunten Sponsionsfeier abgeschlossen.

"Ich gelobe" und Sponsionshut-Werfen

Ganz wie im echten Uni-Leben schlossen die Jungstudierenden ihr Studium mit einer Sponsion am Freitag, dem 12. Juli 2013, um 16.00 Uhr an der IMC FH Krems ab. Wichtigster Programmpunkt war dabei das feierliche, mit der lateinischen Formel "Spondeo" eingeleitete Gelöbnis, "das ganze Leben lang neugierig zu bleiben und immer Interesse an Wissenschaft und Forschung zu zeigen" sowie das Werfen des Sponsionshutes. Weitere Highlights waren ein Video über die Erlebnisse der letzten Tage sowie die Junge Uni Dancing Stars, eine Dance Performance mit Jungstudierenden. Mit den JungakademikerInnen feierten der IMC FH Krems Geschäftsführer Hon.Prof. Dr.h.c. Dkfm. Mag. Heinz Boyer, Rektorin Prof.(FH) Mag. Eva Werner, Vizerektor Prof.(FH) Dr. Karl Ennsfellner, Lehrende und WorkshopleiterInnen sowie zahlreiche prominente Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Dank den vielen Förderern und Sponsoren kostet die Junge Uni nur neun Euro pro Jungstudierenden und bietet ein abwechslungsreiches Programm von höchster Qualität.

Coole Uni

Von 8. bis 12. Juli 2013 stillten HochschulprofessorInnen sowie versierte ExpertInnen verschiedener Berufssparten täglich von 9:00 bis 16:30 Uhr auf dem Campus der IMC FH Krems den Wissensdurst der 220 Jungstudierenden. Im Rahmen von rund 60 Vorlesungen und Kleingruppen-Workshops beantworteten sie Fragen wie "Was bedeutet Nachhaltigkeit?", "Was macht mich zur Forscherin/zum Forscher?" oder "Wie entstehen Krankheiten?".

Im Rahmen der Jungen Uni 2013 fand auch der "Marktplatz der Wissenschaf[f]t" statt, wo die Jungstudierenden die Möglichkeit hatten, mehr über die Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen des Landes Niederösterreich zu erfahren. Faszination und Spannung standen im Zentrum des Marktplatzes. Einen besonderen Schwerpunkt gab es dieses Jahr rund um das Thema Nachhaltigkeit. "Unter dem Motto Ich lebe nachhaltig - I care! wollen wir auf einen zukunftsfähigen, nachhaltigen Lebensstil aufmerksam machen, mit dem sich die Jungen von heute verstärkt auseinander setzen werden müssen", so Projektleiterin Mag. Anita Mold.

Elisa Aichinger, Jungakademikerin und Moderatorin der Sponsionsfeier, ist begeistert: "Das Tolle an der Jungen Uni der IMC FH Krems ist, dass man nicht nur in die Wissenschaft hineinschnuppern kann, sondern auch noch jede Menge neue Freunde finden kann. Einfach eine super coole Ferienwoche."

Auch Natalie Maglock, Jungakademikerin, ist begeistert: "Die Junge Uni der IMC FH Krems ist so richtig cool. Es ist alles anders wie in der Schule. Man lernt viel Neues und hat dabei auch noch jede Menge Spaß. Am besten finde ich, dass ich mit Frau Kollegin angesprochen werde."

UNESCO-ausgezeichnetes Pionierprojekt

Die Junge Uni wurde 2006 als "erste Jugenduniversität Niederösterreichs" von der IMC FH Krems ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich erfolgreich durchgeführt. In acht Jahren konnten über 1.700 Jungstudierende für Themenbereiche wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Management, Biotechnologie, IT und Sprachen begeistert werden. 2008 wurde das Projekt von der UNESCO als österreichisches Dekadenprojekt für Nachhaltigkeit ausgezeichnet und ist mittlerweile mit weltweit über 150 Kinder- und Jugendunis in einem Netzwerk. "Mit der Jungen Uni wollen wir junge Menschen für neue Bildungsthemen begeistern und ihnen einen Einblick in die spannende Welt der Wissenschaft und Forschung geben. Mehr als 1.700 Jugendliche aus ganz Niederösterreich und Wien haben bereits teilgenommen", so Projektleiterin Mag. Anita Mold.

Mehr Infos: www.jungeuni.at sowie www.fh-krems.ac.at

