"profil"-Umfrage: SPÖ weiter auf Platz eins

FPÖ stagniert auf Platz drei

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, bleibt die SPÖ mit 28% (plus ein Prozentpunkt im Vergleich zur Umfrage vom Juni) auf Platz eins. Die ÖVP gewinnt laut der vom Meinungsforschungsinstitut Karmasin Motivforschung für "profil" monatlich durchgeführten Umfrage einen Prozentpunkt und kommt auf 25%. Die Freiheitlichen bleiben weiter bei 18%. Würde am Sonntag gewählt, stagnierten die Grünen bei 15%, das Team Stronach käme auf 7% (minus ein Prozentpunkt), das BZÖ auf 3% (plus ein Prozentpunkt).

In der Kanzlerfrage gewinnt Werner Faymann einen Prozentpunkt und kommt auf 20%. ÖVP-Obmann Spindelegger würde 16% (plus ein Prozentpunkt) erreichen, könnte man den Kanzler direkt wählen. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache stagniert im Vergleich zum Vormonat bei 9%, Grünen-Chefin Eva Glawischnig bei 7%. Frank Stronach verliert einen Prozentpunkt und kommt nur noch auf 3%, Josef Bucher (BZÖ) erreicht 2% (plus ein Prozentpunkt).

