Auckland Council ist Gewinner der gtnews Awards 2013 für Finanz- und Vermögensverwaltung

(PRN) - - gtnews gibt Gewinner in neun prestigeträchtigen Kategorien für Finanz- und Vermögensverwaltung in Unternehmen bekannt

London (ots/PRNewswire) - Die Online-Treasury-Seite gtnews hat die Gewinner der "gtnews Awards for Global Corporate Treasury and Finance" 2013 bekannt gegeben. Mit dem Preis werden Vermögensverwalter und Teams weltweit ausgezeichnet, die einen erheblichen Beitrag zum Erfolg ihres Unternehmens geleistet haben.

Für die Awards 2013 gab es 71 Kandidaten aus 53 Unternehmen in 17 unterschiedlichen Ländern. Die Einsendungen für die neun Kategorien kamen von großen, weltweit tätigen Handelsunternehmen, gemeinnützigen Organisationen und städtischen Finanzabteilungen.

Die Themen für das Jahr 2013 beinhalten eine neue Kategorie für Finanzplanung und-analyse, Prognose und Szenario-Planung, die für den wirtschaftlichen Erfolg weltweit tätiger Organisationen immer wichtiger wird.

Ein besonderer "Judges' Choice"-Award wurde dieses Jahr an ein ehrgeiziges, mehrjähriges Projekt zur Verwaltung von Vermögensrisiken in Zusammenhang mit der größten, einzelnen Unternehmenstransformation verliehen, die in der Geschichte Neuseelands jemals durchgeführt wurde. Gewonnen hat in dieser Kategorie die Auckland Council Treasury Funding Transformation des Auckland Council.

Die Gewinner des gtnews Awards for Global Corporate Treasury and Finance 2013 sind:

1. Cash Forecasting Award (Liquiditätsprognosen): Reinventing Global Cash Flow Forecasting (Weltweite Liquiditätsprognosen neu erfinden) - Microsoft Corporation 2. Emerging Markets Award (Aufstrebende Märkte): Transforming the CARE International Treasury (Neugestaltung der internationalen Vermögensverwaltung bei CARE) - CARE, eine gemeinnützige Hilfsorganisation 3. Financial Planning and Analysis Award (Finanzplanung und -analyse): Aligning Financial Planning to the FX Hedging Process to Achieve Optimised FX Variance Analysis (Ausrichtung der Finanzplanung am FX Hedging-Prozess für optimierte FX-Varianzanalyse) - Brocade Communications Systems, Inc. 4. Funding the Organisation Award (Unternehmensfinanzierung): Auckland Council Treasury Funding Transformation (Neugestaltung der Vermögensverwaltung beim Auckland Council) - Auckland Council, Neuseeland 5. Global Treasury Award (Vermögensverwaltung weltweit): Dynamic Layered Hedging Solution (Dynamische, stufenweise Sicherungsstrategie) - Xerox (Ireland) Limited 6. Payments Award (Zahlungsverkehr): New Open Standard Architecture of Cash Management (Neue Open Standard-Architektur für Liquiditätsverwaltung) - Nokia Finance International 7. Risk Management Award (Risikomanagement): Risk Management with Coca-Cola Hellenic (Risikomanagement bei Coca-Cola Hellenic) - Coca-Cola HBC 8. Supply Chain/Trade Finance Award (Lieferkette/Handelsfinanzierung): Unique LC Structure for Jindal Saw (Einzigartige LC-Struktur für Jindal Saw) - Jindal Saw 9. Treasury Technology Award (Finanzverwaltung): Implementing an All-in-one SaaS Treasury and Risk Management Solution (Implementierung einer Komplett-SaaS-Lösung für Vermögens- und Risikoverwaltung) - Westinghouse Electric Company

Die Gewinner machen deutlich, wie Unternehmen mit dem Druck eines zunehmend globalisierten Marktes, ungleichmäßiger wirtschaftlicher Wiederbelebung, Angst vor Verschuldung in Teilen der Eurozone, restriktiven Kreditbedingungen und neuen Compliance-Anforderungen umgehen.

In der Jury unter der Leitung von Peter van Rood, Vermögensverwalter bei AkzoNobel, saßen Experten aus dem Bereich Vermögensverwaltung von Unternehmen wie Tiffany & Co., SunGard, SABMiller plc und Merck, die praktisches Fachwissen zur Verfügung stellten, um sicherzugehen, dass die besten Beispiele einer großartigen Arbeit im Bereich Vermögensverwaltung belohnt werden.

Weitere Informationen zu den Gewinnerteams und den hochwertigen Einreichungen finden Sie auf gtnews.com/awards. Einzelfalluntersuchungen finden Sie auf gtnews.com.

INFORMATIONEN ZU GTNEWS gtnews ist ein Geschäftsbereich der Association for Financial Professionals (AFP), einem Berufsverband von mehr als 150.000 Experten aus dem Bereich Vermögensverwaltung und Finanzen weltweit. AFP ist die Zertifizierungsstelle für die Kennzeichnungen "Certified Treasury Professional(TM) (CTP(TM))" und "Certified Corporate Financial Planning and Analysis Professional(TM) (FP&A TM)". Jedes Quartal veröffentlicht die AFP die AFP Corporate Cash Indicators(TM), ein konjunkturelles Stimmungsbarometer. AFP ist der Veranstalter der AFP Annual Conference, einer der wichtigsten Veranstaltungen für Finanzexperten aus dem Unternehmensbereich weltweit.

