EANS-Adhoc: Weatherford reicht Formular 8-K ein

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges/Form 8-K

12.07.2013

GENF, 12. Juli 2013 -- Weatherford International Ltd. (NYSE / Euronext Paris / SIX: WFT) informierte heute seine Aktieninhaber, dass das Formular 8-K bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde. Das Formular 8-K enthält auch die Information, dass Herr Alejandro Cestero ab 11. Juli 2013 als Vizepräsident und Koleiter der Rechtsabteilung zu Weatherford kommen wird.

Weatherford International Ltd. stellt auf seiner Website kostenlos seinen Jahresbericht auf 10-K Formular, Quartalsberichte auf 10-Q Formular, aktuellen Berichte auf 8-K Formular, Berichte, die gemäß der Sektion 16 des U.S. Börsengesetzes von 1934 und Änderungen zu diesen Berichten, die mit oder ausgestattet zur SEC so schnell wie vernünftigerweise durchführbar eingereicht werden nachdem Weatherford International Ltd. diese Dokumente elektronisch mit oder ausgestattet zur SEC einreicht, zur Verfügung. Diese Dokumente werden auf der Website von Weatherford International Ltd.'s unter www.weatherford.com in dem Bereich "Investor Relations" veröffentlicht.

Die SEC unterhält eine Website, die Finanzberichte, Vollmachtsanweisungen und andere Informationen über Emittenten enthält, die elektronisch bei der SEC einreichen. Diese Materialien können elektronisch durch Zugriff auf die SEC-Homepage unter http://www.sec.gov bezogen werden.

