Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Frank Hoffmann zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Prof. Frank Hoffmann zum 75. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen vielseitiges künstlerisches Wirken als Schauspieler, als Moderator und als einer der gefragtesten "Stimmen" von Hörbüchern und Radiosendern würdigt. "Als Intendant des Güssinger Kultursommers haben Sie der Welt des Theaters wichtige Impulse geschenkt und im österreichischen Kulturleben starke Spuren hinterlassen", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

