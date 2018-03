Extra Toto (9.-11.7.2013): Doppeljackpot - es geht um 12.000 Euro

Jackpot in der Torwette

Wien (OTS) - Aus dem Jackpot vor der Sommerpause von Extra Toto wurde ein Doppeljackpot nach der Sommerpause. Es werden rund 12.000,- Euro für den Zwölfer Gewinnrang erwartet.

"Jackpot" heißt es auch im ersten Rang der Torwette, da es niemandem gelang, vier Ergebnisse richtig zu tippen.

22. Extra Toto Runde am 16.-18. Juli 2013

1 Cliftonville FC (NIR) - Celtic Glasgow (SCO) 2 FC Eto Györ (UNG) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) 3 Viktoria Pilsen (CZE) - Zeljeznicar Sarajevo (BIH) 4 The New Saints FC (WAL) -Legia Warschau (POL) 5 Sligo Rovers (IRL) - Molde FK (NOR) 6 Slovan Bratislava (SVK) - PFC Ludogorets Rasgrad (BUL) 7 Sparta Prag (CZE) - Häcken BK (SWE) 8 Strömsgodset (NOR) - VSC Debrecen (UNG) 9 FC Honka (FIN) - Lech Posen (POL) 10 FC Beroe Stara Sagora (BUL) - Hapoel Tel-Aviv (ISR) 11 Rosenborg Trondheim (NOR)/Crusaders (NIR) -FC St. Johnstone (SCO) 12 Olympia Laibach (SVN) - Torpedo Kutaisi (GEO)/MSK Zilina (SVK)

Spiele 1 bis 6: UEFA Champions League, 2. Qualifikationsrunde Hinspiele.

Spiele 7 bis 12: UEFA Europa League, 2. Qualifikationsrunde Hinspiele.

Annahmeschluss: Dienstag, 16. Juli 2013, 16.50 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 21. Extra Toto Runde

DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 7.500,10 - 12.000,- Euro warten 5 Elfer zu je EUR 415,60 36 Zehner zu je EUR 57,70

Der richtige Tipp: 1 2 1 / 2 1 1 / 2 2 2 / X 1 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 873,40 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 291,10

Torwette-Resultate: +:0 0:2 1:0 1:2

