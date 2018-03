ÖVP - T E R M I N E

(29. Woche vom 15. bis 21. Juli 2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-650

MONTAG, 15. Juli 2013 12:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner verleiht den Titel Kommerzialrat an Direktor Viktor Ecker (Uniqa-Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Wien) BM DI Nikolaus Berlakovich beim Rat für Landwirtschaft (Brüssel) DIENSTAG, 16. Juli 2013 09:30 Pressekonferenz und Presseführung mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner am neuen Campus der Wirtschaftsuniversität (Südportalstraße, 1020 Wien) 12:00 StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem Treffen mit dem Leiter der EU-Grundrechteagentur in Wien, Morten Kjaerum (Minoritenplatz 8, 1014 Wien) MITTWOCH, 17. Juli 2013 10:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger, BM Dr. Reinhold Mitterlehner und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Eröffnungsfeier der Bregenzer Festspiele 2013 (Festspielhaus, 6900 Bregenz) 15:00 BM Dr. Maria Fekter beim Festakt anlässlich offizieller Eröffnung des BM für Finanzen (BMF, Johannesgasse 5, 1010 Wien) 19:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Eröffnung der Interreligiösen Konferenz "Com Unity Spirit" mit Bgm. Mag. Siegfried Nagl (Minoritensäle, Mariahilferplatz 3, 8020 Graz) 21:15 VK BM Dr. Michael Spindelegger und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Opernpremiere "Die Zauberflöte" im Rahmen der Bregenzer Festspiele (Festspielhaus/Seebühne, 6900 Bregenz) DONNERSTAG, 18. Juli 2013 09:00 Plenum des Bundesrates (Parlament, 1017 Wien) 10:00 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich, Michael Blass, Geschäftsführer AMA-Marketing, und Martin Greßl, Leiter AMA-Qualitätsmanagements, zum Thema "AMA-Gütesiegel startet mit Fisch" (Otto Wagner-Wiener Schützenhaus, Obere Donaustraße 26, 1020 Wien) 17:00 BM Dr. Maria Fekter bei der Sitzung des Bundesrates (Parlament, 1017 Wien) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf besucht die Bregenzer Festspiele (6900 Bregenz) FREITAG, 19. Juli 2013 10:00 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich zu Hochwasser und GAP, gemeinsam mit dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer OÖ, Franz Reisecker, und Bauernbund- Präsident Jakob Auer (Sitzungssaal, OÖ Bauernbund, Harrachstraße 12, 4010 Linz) 14:00 BM DI Nikolaus Berlakovich hält eine Festrede im Rahmen des Aktionstages Altenberg zum Thema "Wiege der oö Mülltrennung" (Altstoffsammelzentrum, Gewerbefeld 13, 4203 Altenberg) SAMSTAG, 20. Juli 2013 14:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Eröffnung des Vulkanland- Schinkenfestes 2013 (Impulszentrum, 8330 Auersbach 130)

