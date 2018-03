ATV HD startet!

Ab Montag, 15. Juli 2013 - bestes Programm in bester Bildqualität

Wien (OTS) - Österreichs Privatsender Nr. 1 strahlt sein Programm ab Montag, dem 15. Juli 2013, auch in HD-Qualität aus. Und das Beste ist: ATV HD gibt es gratis! Alle SAT-Seher mit ORF-Digital-Karte oder SKY-Smartcard können ATV HD empfangen. Zeitgleich wird ATV HD auch in Kabelnetzen digital verfügbar sein. Somit steht gestochen scharfem HD-Genuss der ATV-Erfolgsproduktionen, Filme und Serien nichts mehr im Wege. Und natürlich werden auch die WM-Qualifikationsmatches der österreichischen Fußballnationalmannschaft in HD ausgestrahlt. Der heiße Fußballherbst beginnt am 6. September 2013 mit dem Spiel gegen Deutschland - in HD.

ATV HD wird ab Montag über Digital-Satellit und Digital-Kabel empfangbar sein, die Kabel TV-Anbieter UPC, LIWEST, Kabelplus und Salzburg AG senden von Start weg, A1-TV wird seinen Kunden ATV HD spätestens Ende des Monats zur Verfügung stellen. Am Satellit übernimmt das HD-Programm von ATV den Programmplatz von "Tele 5 Austria", das österreichische Programmfenster des deutschen Senders wird eingestellt. Seher mit HD-tauglichen Empfangsgeräten, die "Tele 5 Austria" bereits gespeichert hatten, werden dort also nun ATV HD finden. ATV bietet seinen Sehern die beste Bildqualität in der Auflösung 1080i, es fallen keine Zusatzgebühren an.

ATV-Geschäftsführer Martin Gastinger: "Mit ATV HD bieten wir unseren Sehern das beste Programm in bester Bildqualität. Und im Gegensatz zu anderen Privatsendern gibt es bei uns HD ohne Zusatzgebühren, sprich gratis!"

Technische Details zum Empfang findet man auf ATV.at/Empfang, bzw. ATV-Teletext-Seite 398.

