Herzlichen Glückwunsch zum Royal Baby

Auch Playmobil gratuliert dem englischen Königshaus zum Nachwuchs. In der Hoffnung auf eine gesunde Geburt wünschen die 7,5 cm großen Spielzeugfiguren Herzogin Kate und Prinz William alles Gute für ihre junge Familie. Ob englische Prinzen und Prinzessinnen bereits mit einer Krone auf die Welt kommen, ist nicht bekannt, aber für alle Fälle ist das Playmobil-Baby für seine Rolle als "His or Her Royal Highness the Prince or Princess of Camebridge" schon einmal königlich "gerüstet".

