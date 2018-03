Die "Starnacht am Wörthersee" am 13. Juli live in ORF 2

Außerdem: "WörtherSEENsucht - Sommer, Sonne & bunte Zeitgenossen"

Wien (OTS) - "Wörthersee wir kommen! Diese einzigartige Mischung an nationalen und internationalen Topstars, die gibt es nur bei der Starnacht." Freut sich Moderator Alfons Haider, der am Samstag, dem 13. Juli 2013, live um 21.00 Uhr in ORF 2 seine zehnte "Starnacht am Wörthersee" eröffnet. Mit dabei sind heuer unter anderem Rainhard Fendrich, Howard Carpendale, Helene Fischer, Lou Bega, Linda Hesse, Santiano, Natália Kelly, Vito Lavita und Toni Tuklan, Ewig, Albert Hammond, Beatrice Egli, die Seer, High South sowie Dominik Ofner & Chantal. Eröffnet wird der Wörthersee-Abend von ORF 2 bereits um 20.15 Uhr mit der Doku "WörtherSEENsucht", in der spannende Persönlichkeiten über ihr Leben mit dem und am See berichten.

Der "Starnacht"-Abend von ORF 2 am Samstag, dem 13. Juli

"WörtherSEENsucht - Sommer, Sonne & bunte Zeitgenossen", 20.15 Uhr, ORF 2

Die Dokumentation begleitet unterschiedliche Menschen, die aber alle eines gemeinsam haben - die Liebe zum Wörthersee. Ein Bootsbauer, zwei Wasserskifahrerinnen, ein Villenbesitzer, eine Musikerin, ein Restaurantbesitzer, ein Filmemacher und ein Event-Guru werden bei ihrer Arbeit beziehungsweise bei ihrer Selbstverwirklichung begleitet. Die Protagonisten erzählen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven von ihrer ganz persönlichen Wörthersee-Leidenschaft. Sie verraten, was es heißt, hier zu leben und zu arbeiten und wie sie die Natur inspiriert oder ganz einfach auch nur glücklich macht.

Die "Starnacht am Wörthersee" live um 21.00 Uhr in ORF 2

Zur Eröffnung sorgt Lou Bega mit einem Medley für ausgelassene Partystimmung. Weiter geht es mit Linda Hesse ("Ich bin ja kein Mann") und Santiano "Salz auf unserer Haut" bevor Österreichs Song-Contest-Teilnehmerin Natália Kelly "Shine" und ihren neuen Song "Face the Day" präsentiert. Vito Lavita (featuring Toni Tuklan) lädt das Publikum mit seinem Sommerhit "Danzare" zum Hüftschwung. Ganz große Gefühle sind bei Ewig und "Jenseits meiner Wege" angesagt, bevor Altmeister Albert Hammond ein Medley seiner größten Hits (darunter "I'm a Train und "It Never Rains in Southern California") performt. Mit den Titeln "Jetzt und für immer" sowie "Mein Herz" ist Beatrice Egli mit von der Partie - und jede Menge Heimatgefühl kommt bei den Seern und "1x im Joahr" sowie "Dahoam bin i Dahoam" auf.

Für Westcoastsound vom Feinsten sorgen High South mit "Now" und für beste Unterhaltung in Rot-Weiß-Rot sorgen Dominic Ofner & Chantal mit "Nimm mein Herz" und Rainhard Fendrich mit "Schön shoppen" sowie einem Medley aus "Macho, Macho", "Die, die wandern" und "I Am from Austria". Außerdem präsentieren Rainhard Fendrich und Alfons Haider -die beiden waren gemeinsam auf der Schauspielschule - das Duett "Freunde wie wir" aus dem Fendrich-Musical "Wake Up". "Kann mir noch immer in die Augen sehen" verrät Howard Carpendale, bevor er sein Evergreen-Medley ("Alice", "Hello Again" und "Ti amo" zum Besten gibt. Sie füllt die größten Hallen und ist die zurzeit erfolgreichste Schlagersängerin Deutschlands: Helene Fischer. Bei der "Starnacht am Wörthersee" singt sie "Nur wer den Wahnsinn liebt", "Phänomen" und "Wär heut mein letzter Tag".

"Starnacht" live und on demand auf der ORF-TVthek, VIP-Package bei ORF insider

"Bühne frei" für die "Starnacht am Wörthersee" heißt es heuer wieder auch in der ORF-TVthek: Der Musikevent wird auf der Video-Plattform des ORF unter http://TVthek.ORF.at als Live-Stream gezeigt und ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand verfügbar. Mit in Klagenfurt dabei sein werden auch die glücklichen Gewinner des ORF-insider-"Starnacht"-Gewinnspiels: Unter http://insider.ORF.at wurde ein VIP-Package verlost, das Hotelaufenthalt, VIP Karten für die "Starnacht am Wörthersee", Tickets für die "Starnacht-Seitenblicke"-Party sowie ein Meet and Greet mit den Stars der Show beinhaltet. Ein eigener Newsletter sowie ein "Starnacht"-Nachbericht runden das insider.ORF.at-Angebot ab.

