Terminaviso über das geplante Wochenprogramm (KW 29) von Bundesminister Dr. Karlheinz Töchterle

Wien (OTS) - Montag, 15. Juli 2013

19:30 Uhr:

Bundesminister Töchterle hält einen Vortrag beim Rotary Club Perchtoldsdorf zum Thema "Der Reiz der Liste - Sinn und Fragwürdigkeit von universitären Rankings"

Restaurant Alexander, Marktplatz 10, 2380 Perchtoldsdorf

Dienstag, 16. Juli 2013

09:30 Uhr:

Bundesminister Töchterle bei einer Pressekonferenz und -führung am neuen Campus WU gemeinsam mit Bundesminister Mitterlehner, BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss und Vizerektorin Prehofer Südportalstraße, 1020 Wien

13:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle empfängt die Bundesjugendvertretung Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Donnerstag, 18. Juli 2013

Plenum Bundesrat

Freitag, 19. Juli 2013

18:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle hält einen Vortrag im Rahmen der 25-Jahr-Feier von CISLE (Centre for the International Study of Literatures in English)

Kaiser-Leopold-Saal der Alten Universität, Karl-Rahner-Platz 1, 6020 Innsbruck

