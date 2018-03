Otto Group Tochterunternehmen Küche&Co eröffnet das erste Studio in Salzburg

Salzburg (OTS) - Küche&Co ist das größte und erfolgreichste Franchise-System für den Einbauküchenfachhandel mit 100 Studios in Deutschland. Zusammen mit den Konzernschwestern Universal, Otto und Quelle startet das Tochterunternehmen der Otto Group jetzt auch in Österreich durch und eröffnete am 12. Juli 2013 ihre Niederlassung und den Flagship Store in Salzburg.

