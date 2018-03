Sommer in Wien: Abkühlung auch für die Vierbeiner garantiert

Sima: Für ein friedliches Miteinander von Mensch und Hund in unserer Millionenstadt

Wien (OTS) - "Hundstage" nennt man im Volksmund die heißen Tage - und natürlich brauchen auch die Hunde an diesen Sommertagen Abkühlung. "Wien ist eine hundefreundliche Stadt und so achten wir natürlich auch darauf, dass es Angebote für Hund, Herrchen und Frauchen zum gibt", so Tierschutzstadträtin Ulli Sima. Auch gibt es viele Trinkbrunnen in der Stadt, die mit Hundetränken ausgestattet sind, zum richtig Baden gibt es auch etliche ausgewiesene Plätze:

Der eine Hundebadeplatz liegt zwischen Nordbrücke und Floridsdorfer Brücke direkt am Ufer der Donau, mit seinen circa 14.000 Quadratmetern gehört er zu den größten in Wien. Anfahrt:

Floridsdorfer Brücke, Parkplatz Donauinsel, von dort ca. 200m donauseitig stromaufwärts

Bereits seit April 2009 gibt es auf der Insel einen schönen Hundebadeplatz. Dieser befindet sich zwischen der Stadlauer Ostbahnbrücke und der Praterbrücke - am linken Ufer der Neuen Donau zwischen Kilometer L 8,7 und L 9,1 und wird von Hunden und Herrchen und Frauchen sehr gut angenommen.

Hundebadezone neben Angelibad ( "Ferdinand-Kaufmann-Platz") nahe der U6 bzw. Buslinie 20B

Hundeauslaufplatz am Südwest-Ufer des Teiches Hirschstetten (unterer Bereich Spargelfeldstraße) können sich Hunde über eine spezielle Hundezone mit viel Auslauf und erfrischender Hundebadezone freuen! Gut erreichbar mit Bus 95B

Hundebutton in der W-Lan-Zone auf der Donauinsel

Für die Landing-Page der W-LAN Zone Donauinsel gibt es ein "Hundebutton", der die Besucher auf eine Internetseite der MA 45 führt. Auf dieser werden dem Inselbesucher mit Hund verschiedene Informationen geboten - hinsichtlich der Hundeauslaufplätze der Donauinsel, der Hundeverbotszone am Familienbadestrand, den Verhaltensregeln für Hundebesitzer auf der Donauinsel sowie sonstige tierschutzrelevante Informationen.

Breites Service für Wiens HundebesitzerInnen wird geschätzt und weiter ausgebaut:

Neue Broschüre zu Hunden in Wien: "Alles rund um den Hund - für ein besseres Miteinander von Hund und Mensch in der Großstadt" - mit allen Infos, viel Service: kostenlos zu bestellen unter www.natuerlich.wien.at

Mit dem freiwilligen Hundeführschein sparen sich Frauchen und Herrchen die Hundeabgabe im ersten Jahr. Alle Infos auf www.tieranwalt.at

Aktuell: die Stadt Wien übernimmt heuer die Kosten für 150 Prüfungen - für alle gibt es dazu köstliche Leckerlies für den vierbeinigen Liebling in der Hunde-Box der Stadt Wien

EULE-Angebote für die Kids: Besuch des Schulhundes in Schulen und Kindergärten für ein besseres Verständnis, Kinder lernen alles über die Sprache des Hundes und über richtiges Verhalten mit den Vierbeinern: www.schulhund.at.

Veranstaltungen aller Art - Festival der Tiere im September 2013 auf der Donauinsel

Service-Broschüren aller Art bei der MA 60 unter der Nummer 4000-9570 oder unter tierschutz @ ma60.wien.gv.at

Tierschutzhelpline und Fundservice 01/4000-8060 Fast 3.000 Sackerl-Gackerl-Spender - Gratis Angebot in ganz Wien, das von den Hundehaltern sehr geschätzt und mittlerweilen auch sehr gut angenommen wird.

