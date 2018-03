EANS-Adhoc: Weatherford gibt Ernennung eines neuen Koleiters der Rechtsabteilung bekannt

GENF, Schweiz, 12. Juli 2013 /PRNewswire/ -- Weatherford International Ltd. (NYSE / Euronext Paris / SIX: WFT) gibt heute bekannt, dass Alejandro (Alex) Cestero als Vizepräsident und Koleiter der Rechtsabteilung zu Weatherford kommen wird. Herr Cestero war vorher als Vizepräsident, Leiter der Rechtsabteilung, Geschäftsführer und als Leiter der Compliance-Abteilung bei Lufkin Industries, Inc. tätig. Bevor er zu Lufkin kam, war Herr Cestero der Senior-Vizepräsident, Leiter der Rechtsabteilung, Geschäftsführer und Leiter der Compliance-Abteilung von Seahawk Drilling, Inc. Vor dieser Anstellung war er bei Pride International, Inc. angestellt, wo er verschiedene Positionen in der Rechtsabteilung inne hatte. Herr Cestero erhielt seinen Dr. jur. von der Stanford University Law School und seinen Bachelor und Master von der Rice University.

Informationen zu Weatherford

Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiger, multinationaler Ölfelddienstleister. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Anbieter innovativer Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie. Weatherford ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 70.000 Mitarbeiter.

