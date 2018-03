TIROLER TAGESZEITUNG, vom 12. Juli 2013, Leitartikel von Peter Nindler - Geordneter Zuzug war nicht in Gefahr

INNSBRUCK (OTS) - Utl: Der gut integrierte Lamin Jaiteh hätte den geordneten Zuzug in Österreich sicher nicht ins Wanken gebracht. Manch-mal braucht es menschliches Fingerspitzengefühl, um nachträgliche Rechtsirrtümer in Asylverfahren zu vermeiden.

Asyldebatten sind meist Diskussionen über Vorurteile. In Österreich gibt es im EU-Vergleich tatsächlich überdurchschnittlich viele Asylanträge, was allerdings auf ein funktionierendes Asylsystem zurückzuführen ist. Das hat auch das Flüchtlingshochkommissariat der UNO (UNHCR) festgestellt. Bei den Anfang Juni fixierten neuen EU-Asylstandards galt Österreich als Vorreiter. Rund 11.000 bis 17.500 Menschen suchten in den vergangenen Jahren in Österreich um Asyl an, 22.400 Verfahren sind derzeit offen. Dass laut UNHCR von den weltweit 42,5 Millionen Flüchtlingen der Großteil in Entwicklungsländern und nicht in europäischen Ländern lebt, wird von Kritikern, die stets vor einer Asylflut in Österreich warnen, jedoch geflissentlich übersehen.

Die Anerkennungsrate bei den Asylanträgen betrug im Vorjahr in Österreich lediglich 28 Prozent, wofür wiederum Flüchtlingsorganisationen die ihrer Meinung nach zum Teil unfairen Asylverfahren verantwortlich machen. Und hier schließt der Fall des vor zwei Jahren aus Tirol abgeschobenen Gambiers Lamin Jaiteh nahtlos an.

Zweifelsohne schöpfte der damals 20-Jährige, der 2007 als unbegleiteter Minderjähriger illegal nach Österreich einreiste, alle Rechtsmittel aus. Aber in einem Rechtsstaat wie Österreich ist das ein Recht. Nach vier Jahren in Tirol war Lamin gut integriert, doch das würdigte die Behörde nicht. In der Interessenabwägung für eine mögliche Niederlassungsbewilligung nach dem abgelehnten Asylantrag blendeten Bezirkshauptmannschaft und Innenministerium die humanitären Gesichtspunkte aus. Man wurde formal, amtlich und penibel. Der geordnete Zuzug in Österreich durfte nicht ausgehebelt werden. Schon gar nicht von Lamin.

Der vom Verwaltungsgerichtshof erkannte Rechtsirrtum demaskiert jetzt die behördliche Abschiebung. Weil der Gambier trotz heftiger Proteste von Flüchtlingsinitiativen ausgewiesen wurde, obwohl das Behördenverfahren noch nicht abgeschlossen war. Das ist weiterhin möglich, sollte der Politik aber zu denken geben. Asylverfahren sind rasch abzuschließen, damit für beide Seiten Rechtssicherheit besteht. Natürlich gibt es Fälle von Asylwerbern, die Verfahren bewusst hinauszögern. Doch wer gut integriert ist, sollte die Chance auf einen Neuanfang haben. Die Behörden müssten Fingerspitzengefühl beweisen. Denn Lamin Jaiteh oder Arigona Zogaj bringen den geordneten Zuzug in Österreich sicher nicht ins Wanken.

