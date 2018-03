KURIER: Tatverdächtiger nach Gewalttat in Gmunden festgenommen

Staatsanwaltschaft Wels bestätigt: "Indizien belasten ihn schwer"

Wien (OTS/Kurier) - Im Fall der 52-jährigen Ingrid S., die am Wochenende im Garten ihrer Villa in Gmunden schwer misshandelt worden ist, ist am Donnerstag ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

"Er ist nicht geständig, aber die vorliegenden Indizien belasten ihn schwer", sagt Christian Hubmer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels zum KURIER. Der Verdächtige soll sich in mehreren Einvernahmen zusehends in Widersprüche verstrickt haben.

