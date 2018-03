ASFINAG: Abfahrt Richtung Gürtel an A 23 Anschlussstelle Landstraße für den Verkehr wieder frei gegeben

Wien (OTS) - Die Sperre der Anschlussstelle Landstraßer Gürtel an der A 23 in Wien ist wieder für den Verkehr frei gegeben. Die rund 20 Personen die im Einsatz standen haben erfolgreich alles daran gesetzt um diese stark befahrene A 23 Anschlussstelle schnell wieder frei zu geben. Die Sanierungsarbeiten am Gasrohr selbst, werden noch bis in die Abendstunden andauern.

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Vucsina-Valla

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-

FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Pressesprecherin für Wien, NÖ, Bgld

TEL: +43(0)50 108 17825

MOB: +43 664 60108 17825