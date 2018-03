Schieder: Mitverursacher der Krise sollen gerechten Beitrag leisten

Verlängerung der Bankenabgabe, Kampf gegen Steuerbetrug und Finanztransaktionssteuer notwendig

Wien (OTS/SK) - "Wir brauchen eine Verlängerung der Bankenabgabe und die Finanztransaktionssteuer, wir müssen den Kampf gegen Steuerbetrug weiter forcieren, wenn wir verhindern wollen, dass die breite Masse die Krise ausbaden muss", sagte Finanzstaatssekretär Andreas Schieder am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Bericht des Staatsschuldenausschusses. Schieder stellte klar, dass einseitige Sparmaßnahmen, etwa bei Pensionen und Sozialleistungen, der falsche Weg seien. "Wir müssen jene in die Pflicht nehmen, die für das Schlamassel mitverantwortlich sind. Österreich wäre längst nicht so gut durch die Krise gekommen, wenn wir in diesem Bereich keine Trendwende eingeleitet hätten." ****

Rigide Konsolidierungsmaßnahmen würden lediglich dazu führen, dass "uns budgetär schneller die Luft zum Atmen fehlt, als uns lieb ist". Dass Österreich vergleichsweise gut durch die schwerste Wirtschafts-und Finanzkrise seit den 30er Jahren gekommen ist, hat mit der Kombination aus "nachhaltig konsolidieren, offensiv investieren und gerecht verteilen" zu tun. Spielräume für neue, gerechte Einnahmen sieht Schieder auch in jenen Bereichen, die bisher de facto gar nicht erfasst sind, nämlich Millionen-Vermögen und -Erbschaften. (Schluss) mo/bj

