ASFINAG: Abfahrt Richtung Gürtel an A 23 Anschlussstelle Landstraße für den Verkehr gesperrt

Wien (OTS) - An der Anschlussstelle Landstraßer Gürtel an der A 23 in Wien ist derzeit bis auf weiteres die Abfahrt auf den Gürtel für den Verkehr gesperrt. Die Sperre wird aus jetziger Sicht bis in die Abendstunden aufrecht bleiben, die Auffahrt vom Gürtel auf die Tangente ist möglich. Der Grund ist eine schadhafte Gasleitung: Um für die Dauer der Reparaturarbeiten jegliche Gefährdung für Personen ausschließen zu können, wurde das Areal großflächig abgesperrt.

