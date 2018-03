ÖÄK weist Aussagen von Patientenwälten zurück

Kammer-Verfahren wurde umgehend eingeleitet und Landeshauptmann informiert

Wien (OTS) - In der aktuellen Diskussion um eine Wiener Allgemeinmedizinerin, in deren Praxis Frauen bei der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen schwere Verletzungen erlitten haben, stellte die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) in einer Aussendung am Donnerstag klar: Der immer wieder erhobene Vorwurf, die Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Medizin (ÖQMed) hätte die Behandlungsfehler beanstanden und dafür sorgen müssen, dass die Ordination geschlossen werde, sei sachlich nicht haltbar. ÖÄK-Präsident Artur Wechselberger: "Die Aufgabe der ÖQMed ist es, standardisierte Qualitätskontrollen von Strukturen und Abläufen in Arztpraxen durchzuführen. Seit 2006 hat die ÖQMed über 27.000 Arztpraxen evaluiert und damit ihren gesetzlichen Auftrag auf hervorragende Weise erfüllt."

Auch die immer wieder unterstellte Einflussnahme der Ärztekammer auf die Qualitätskontrollen der ÖQMed entbehrten jeder Grundlage. Die aufgrund des Ärztegesetzes von der ÖÄK errichtete Qualitätsgesellschaft arbeite streng nach den gesetzlichen Vorgaben. Diesen Vorgaben gemäß kommen den Eigentümern im Bereich der Qualitätssicherung keine inhaltlichen Kompetenzen zu.

Schwerwiegende Vorwürfe, wie sie die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz erhebe, seien ein Fall für Sachverhaltsdarstellungen an die zuständigen Behörden, die dem rechtsstaatlichen Prinzip folgend tätig werden müssen. Als eine der angesprochenen Behörden sei die ÖÄK aktiv geworden und habe - dem Ärztegesetz entsprechend - ein Verfahren eingeleitet. Bei "Gefahr in Verzug" könne auch der zuständige Landeshauptmann mit einem derartigen Sachverhalt befasst werden -eine diesbezügliche Meldung habe die ÖÄK erstattet.

Als Erklärung für die heute von Gesundheitsminister Alois Stöger geäußerten Überlegungen, der ÖQMed die Qualitätsagenden zu entziehen, vermutet Präsident Wechselberger "einen unzureichenden Informationsstand in Bezug auf den konkreten Anlassfall". Wechselberger kündigte an, den Gesundheitsminister persönlich zu informieren. (ar)

