Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 12.7.: Ex-Skispringer Toni Innauer im Interview

Wien (OTS) - "Balanceakt" lautet der Titel eines Interviews, das Volker Obermayr für "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" mit Ex-Skispringer, Trainer und Unternehmer Toni Innauer u.a. über Fair Play in der Wirtschaft geführt hat - zu hören am Freitag, den 12. Juli um 9.44 Uhr in Ö1.

Er hat in seiner Sportart so gut wie alles erreicht - Olympiagold, Weltmeistertitel und Weltrekorde. Ein schwerer Sturz im Alter von 22 Jahren hat Toni Innauer dann seine Karriere beenden lassen. Nach dem Studium hat der gebürtige Vorarlberger die Erfolge der nordischen Sportler maßgeblich mitgestaltet. Heute ist er Buchautor und Leiter einer Sportagentur. In der "Saldo"-Sommerinterviewreihe macht der heute 55-Jährige sich Gedanken, was getan werden muss, damit das Land auch noch in 30 Jahren fit ist. Innauer spricht über das Gewinnen mit Augenmaß, Fair Play in der Wirtschaft, den Sinn eines gesunden Leistungsprinzips, die Gefahr psychischer Erkrankungen und geistige sowie körperliche Beweglichkeit.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at