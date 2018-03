Ärztekammer: Behandlungsfehler werden ernst genommen

Wien (OTS) - Als "bedauerlich" bezeichnet Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres die Vorgehensweise der Wiener Patientenanwältin, Sigrid Pilz, bei der heute medial bekannt gewordenen Affäre rund um eine Wiener Ärztin. "Wir arbeiten gerne und konstruktiv mit der Patientenanwaltschaft zusammen, aber ich würde mir wünschen, dass sie auch neue Vorwürfe direkt an uns kommuniziert und nicht nur über die Medien", stellt Szekeres fest. ****

Die Ärztekammer habe mehrfach gemeinsam mit der Magistratsabteilung 40 die besagte Ordination überprüft. Es kam auch zu mehrfachen Schließungen der Praxis aufgrund hygienischer Mängel. "Wir beziehungsweise die Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Medizin (ÖQMed) überprüfen gemeinsam mit der Stadt Wien die hygienischen Gegebenheiten, Ablaufprozesse sowie Ausstattung in Ordinationen, diese haben jedoch nichts mit der persönlichen Behandlungsqualität einer Ärztin oder eines Arztes zu tun", so der Ärztekammerpräsident.

"Natürlich nehmen wir aber jedweden möglichen Behandlungsfehler, der an uns herangetragen wird, sehr ernst und sind bemüht, im Sinne der Patienten zu einer Lösung beizutragen", führt Szekeres aus. Das zeige auch, dass gegen besagte Ärztin bereits ein Verfahren wegen Aberkennung der Berufsberechtigung läuft. Zudem habe man sofort nach Bekanntwerden der ersten Behandlungsfehler Anzeige erstattet.

Szekeres: "Wenn uns die Patientenanwältin die neuen Fälle und Akten zukommen lässt, werden wir diese selbstverständlich an die Staatsanwaltschaft weiterleiten, damit die Magistratsabteilung 40 die Ordination sofort schließen kann." Jedoch könne man ohne entsprechende Unterlagen keine Schritte in die Wege leiten. Außerdem habe die Ärztekammer für Wien nicht die Berechtigung, bei Gefahr im Verzug Ordinationen zu schließen oder Berufsberechtigungen zu entziehen.

"Wir Ärztinnen und Ärzte leisten schon seit Jahren unseren Beitrag zur Aufklärung und Entschädigung bei vermuteten Behandlungsfehlern." Szekeres verweist damit auf die erfolgreiche Arbeit der Schlichtungsstelle der Ärztekammer für Wien. Diese werde jährlich von vielen Patientinnen und Patienten genutzt, um potenzielle Schadenersatzansprüche gegen Ärztinnen und Ärzte im außergerichtlichen Weg geltend zu machen.

Szekeres: "Wir sehen uns durchaus in der Lage, die Qualität in den Ordinationen zu kontrollieren und zu sichern." Die Behandlungsqualität habe jedoch nichts mit den hygienischen und sonstigen strukturellen Gegebenheiten, welche die ÖQMed kontrolliere, zu tun.

Fakt sei jedoch, dass nur eine Ärztin oder ein Arzt beurteilen könne, "welche Behandlungsmöglichkeiten gerade State of the Art und somit am besten für die Patienten sind", so der Ärztekammerpräsident abschließend.

