Mohawk Industries, Inc. lädt Sie zur Teilnahme an der Internettelefonkonferenz über das zweite Quartal 2013 ein

Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - In Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Zahlen des zweiten Quartals 2013 am Donnerstag, dem 1. August 2013, lädt Sie Mohawk Industries, Inc. zur Teilnahme an der Telefonkonferenz ein, die am Freitag, dem 2. August 2013 um 11:00 Uhr ET (Ostküstenzeit) live übertragen wird.

Was: Mohawk Industries, Inc. Telefonkonferenz über das 2. Quartal 2013 Wann: 2. August 2013 11:00 Uhr ET (Ostküstenzeit) Wo: www.mohawkind.com Investor Information wählen loggen Sie sich einfach unter der vorstehenden Adresse im Wie: Live im Internet - Internet ein oder Live Telefonkonferenz: Einwahlnummer +1-800-603-9255 (USA/Kanada) Einwahlnummer +1-706-634-2294 (International/lokal) Konferenz-ID: 17299279

Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum in der gesamten Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs-und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere branchenführenden Innovationen führen zu Produkten und Technologien, die unsere Marken am Markt differenzieren und alle Anforderungen bei Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken, darunter American Olean, Bigelow, Dal-Tile, Durkan, Karastan, Lees, Marazzi, Mohawk, Pergo, Unilin und Quick-Step, zählen zu den bekanntesten der Branche. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Mohawk von einem rein amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, China, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

Falls Sie zur angegebenen Zeit nicht an der Telefonkonferenz teilnehmen können, steht der Webcast zum erneuten Ansehen auf der Website von Mohawk Industries, Inc. unter Investor Relations bis Freitag, dem 30. August 2013 zur Verfügung. Bis Freitag, 23. August 2013 kann ein Mitschnitt der Telefonkonferenz unter der Telefonnummer +1-855-859-2056 (USA/Kanada) oder +1-404-537-3406 (international/lokal) bei Eingabe der Konferenz-ID # 17299279 abgehört werden.

