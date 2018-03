Stronach/Lugar: Darabos sollte genau zuhören!

Wien (OTS) - "Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer erkläre ich unsere Sicht des Wahlkampfkostenlimits nochmal. Darabos sollte genau zuhören, dann werden wir auch nicht missverstanden", so Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. "Wir halten uns an den gesetzlichen Rahmen von sieben Millionen Euro. Allerdings ist die Kritik des Team Stronach berechtigt, dass dieses Limit nur für bereits fest verankerte Parteien gelten sollte. Schließlich setzt auch Darabos -wie alle anderen schon etablierten Parteien - das Geld der Steuerzahler ein. Für neue Parteien, die den Wahlkampf mit privatem Geld finanzieren, sollte das Limit aber aufgehoben werden", so Lugar. Auch das von ihm seinerzeit verlangte Spendenverbot müsste für "Alt-Parteien" gelten, die bereits Parteienförderung beziehen. Neueinsteiger seien ja auf Spenden zur Finanzierung angewiesen.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at