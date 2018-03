VP-Hueter: Straßenbaureferent untätig

Ausbau der B100 im Bereich Greifenburg nach wie vor auf Warteliste wegen Untätigkeit von Köfer. Gefahr in Verzug bei der Lieserschlucht - ebenso keine Maßnahmen!

Klagenfurt (OTS) - Nach einer dringlichen Anfrage in der vorletzten Landtagssitzung zu weiteren Maßnahmen des Verkehrsreferenten an der B100 im Bereich Greifenburg, stellt heute, Donnerstag, der Clubobmann der ÖVP Kärnten, Ferdinand Hueter eine weitere dringliche Anfrage im Kärntner Landtag an Straßenbaureferent Köfer.

Köfer solle vorlegen, welche Maßnahmen er zur Entschärfung der Situation rund um die Lieserschlucht setzen werde bzw. wie weit die Schritte für die Prüfung eines Tunnels gediehen seien. "Bei der Lieserschlucht ist Gefahr in Verzug! Köfer ist bei der B100 genauso untätig wie im Fall der Lieserschlucht!", so Hueter. Denn in beiden Fällen konnte Köfer bis dato keine Lösungen vorlegen.

"In beiden Fällen geht es um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Die Themen sind hinlänglich bekannt, die Menschen im Raum Spittal und Greifenburg erwarten sich endlich Taten. Leere Versprechungen haben sie über Jahre hinweg genug gehört", weist Hueter hin.

Das Aufräumen der Lager des früheren freiheitlichen Verkehrsreferenten und die Bewältigung der Vergangenheit im Verkehrsreferat sowie die Beschäftigung mit dem Staatsanwalt sei wohl notwendig, dürfe Köfer aber nicht am Arbeiten hindern. "Wir brauchen Lösungen für die Verkehrsproblematik in Oberkärnten. Lager ausräumen kann Köfer auch am Abend!", sagt Hueter. (Schluss)

