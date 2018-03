Mitterlehner: Wirtschaftsbeziehungen mit Russland auf neue Ebene heben

Arbeitsgespräch mit russischem Vizepremier Kozak in Moskau - Modernisierungspartnerschaft und Sotschi-Aufträge kurbeln Aufträge und Investitionen österreichischer Unternehmen an

Moskau (OTS/BMWFJ) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hat am Donnerstagnachmittag in Moskau den Vize-Premierminister der Russischen Föderation, Dmitrij Kosak, zu einem Arbeitsgespräch über die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen getroffen. "Die Handelsbeziehungen zwischen Österreich und Russland florieren. Im Vorjahr sind die Exporte unserer Unternehmen trotz eines schwierigen internationalen Umfelds auf das Rekordniveau von 3,2 Milliarden Euro geklettert. Damit ist Russland erstmals unter den zehn wichtigsten Exportmärkten Österreichs", sagt Mitterlehner. Neue Impulse für Aufträge und Investitionen ergeben sich aus der vor zwei Jahren gestarteten Modernisierungspartnerschaft sowie rund um die Olympischen Spiele in Sotschi. "Wir wollen den bisher stark rohstoffdominierten Handel auf eine neue Ebene heben und stärker auf Innovationen und moderne Technologien ausweiten. Davon profitieren beide Partner", so Mitterlehner.der sich bei einem Empfang in der Österreichischen Botschaft auch mit zahlreichen vor Ort tätigen Unternehmern austauschte.

Insgesamt liegt das im Rahmen der Modernisierungspartnerschaft bewegte Investitionsvolumen bei geschätzten 500 Millionen Euro. Seit dem Start wurden Unternehmens-Projekte mit einem Umfang von 144 Millionen Euro realisiert, bei zahlreichen weiteren Vorhaben mit einem Volumen von 360 Millionen Euro ist die Umsetzung bereits angelaufen. Schwerpunkte liegen in der Verbesserung der Infrastruktur, bei Energieeffizienz und Erneuerbaren Energien, Umweltschutz, Luftfahrt, Tourismus, Automobilindustrie und Bautechnologie. "In all diesen Branchen können österreichische Firmen mit ihren Produkten und ihrem Know-how besonders punkten", so Mitterlehner. So produziert FACC gemeinsam mit einem russischen Partner Composite-Baugruppen für die Luftfahrtindustrie und hat das Tiroler Familienunternehmen Egger ein Spanplatten-Werk in Schuja errichtet. Magna International Europe hat ein Automobilkomponentenwerk in St. Petersburg eröffnet.

Auftragsvolumen von 1,4 Milliarden Euro durch Sotschi-Winterspiele

Besonders gut aufgestellt ist Österreichs Wirtschaft beim Infrastrukturausbau für die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014:

"Rund 50 österreichische Firmen haben nach Sotschi geliefert und sind dort zurzeit aktiv. Bisher wurden an sie Aufträge im Gesamtwert von 1,4 Milliarden Euro vergeben", zitiert Mitterlehner aktuelle Zahlen des Außenwirtschaftscenters Moskau. Beispielsweise ist die Strabag in der Flughafen-Modernisierung, beim Olympischen Dorf sowie im Straßenbau tätig, während der Vorarlberger Weltmarktführer Doppelmayr Seilbahnen und Liftanlagen baut. Skidata installiert Zutrittssysteme für Skilifte, die Tondach Gleinstätten AG liefert Material für das Skizentrum und ein Hotel.

Neues All-Time-High bei Exporten erwartet

Insgesamt gibt es derzeit knapp 550 österreichische Firmenniederlassungen in Russland. Laut Oesterreichischer Nationalbank lag die Gesamtinvestitionssumme Ende 2012 bei 8,5 Milliarden Euro. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen Österreich und der Russischen Föderation ist im Vorjahr auf das All-Time-High von 7,3 Milliarden Euro geklettert. Die Exporte sind um 8,5 Prozent auf den Rekordwert von 3,2 Milliarden Euro gestiegen. Der positive Trend setzt sich auch 2013 fort. In den ersten vier Monaten haben sich die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro erhöht. Weitere Impulse ergeben sich aus der Internationalisierungsoffensive "go international", in die das Wirtschaftsministerium in den nächsten zwei Jahren insgesamt 31 Millionen Euro investiert. "Damit unterstützen wir heimische Klein-und Mittelbetriebe beim ersten Schritt in den Export und der weiteren Erschließung von stark wachsenden Zukunftsmärkten wie Russland", so Mitterlehner abschließend.

