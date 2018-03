LehrerInnenüberstunden: Trugschluss des Rechnungshofes

LehrerInnenüberstunden sind billiger als Normalstunden

Wien (OTS/FSG) - "Die LehrerInnen wären bereit, mehr Stunden zu unterrichten, da ja derzeit viele Überstunden anfallen-diesen Fehlschluss zieht der Rechnungshof in seinem jüngsten Bericht", meint der FSG-BMHS Gewerkschafter Fritz Auer.

Zwischen einer Lehrer-Überstunde und einer Überstunde in der Privatwirtschaft gibt es nämlich gewaltige Unterschiede: aufgrund diverser Sparpakete wurde der Überstundenzuschlag auf zwölf Prozent (gegenüber sonst üblichen 50 Prozent) abgesenkt; er befindet sich daher nur mehr auf Trinkgeld-Niveau. Lehrer-Überstunden (Dauer-Mehrdienstleistungen) gehen nicht wie in der Privatwirtschaft in die Bemessungsgrundlage für die Sonderzahlungen ein.

"Aufgrund dieser Tatsachen ergibt sich das Paradoxon dass eine Überstunde dem Dienstgeber weniger kostet als eine normale Unterrichtsstunde! Aufgrund der schlechten Bezahlung sowie der damit verbundenen Belastungen sind die wenigsten Lehrer an Überstunden interessiert", so Auer.

Jeder Lehrer ist außerdem von Gesetz wegen verpflichtet fünf Überstunden pro Woche zu halten-diese Verpflichtung wird in Zeiten zunehmenden Lehrermangels immer mehr schlagend. "LehrerInnen in kaufmännischen und technischen Fächern werden häufig zu noch mehr Überstunden herangezogen, sonst würde der Unterricht zusammenbrechen", meint Auer.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Fritz Auer

FSG-BMHS

Tel.: 0664/145 88 44