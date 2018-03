Darabos: Team Stronach verhöhnt die Wählerinnen und Wähler

Auch Milliardärstruppe von Stronach muss sich an Gesetze halten

Wien (OTS/SK) - Als "eine Verhöhnung der Wählerinnen und Wähler" bezeichnete SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos die heutigen Aussagen von Team Stronach-Klubobmann Lugar. Lugar hatte in einer Pressekonferenz eine Überschreitung des gesetzlichen Wahlkampfkostenlimits nicht ausgeschlossen. "Nicht das Gold macht die Regeln, wie Frank Stronach glaubt, sondern es gibt Gesetze, an die sich alle politischen Parteien halten müssen. Das gilt auch für die Milliardärs-Truppe des Team Stronach", so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

In diesem Zusammenhang erinnert Darabos an Lugars Parlamentsrede vom 13. Juni 2012, in der dieser noch vor generösen Parteispendern gewarnt und eine drakonische Bestrafung von Parteispenden überhaupt gefordert hatte. Lugar sagte damals: "(...) in Amerika ist das so. Dort wird ganz offiziell gespendet - mit Gegenleistung -, und dort kauft sich das Geld die Politik." Darabos: Die Menschen hierzulande "können gut und gerne auf Milliardäre verzichten, die im Ausland steuergünstig leben und ab und zu nach Österreich jetten, um politisch zu experimentieren." (Schluss) mo/ps

