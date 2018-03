Fekter: Sparen statt weiterer Steuern

Der ÖVP-Kurs stimmt: Defizit ist unter EU-Schnitt, Wirtschaft wächst – Neue Steuern schaden dem Standort und kosten Arbeitsplätze

Wien, 11. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Eiserne Disziplin und richtiges Sparen sanieren das Budget, keine neuen Steuern", betont Finanzministerin Maria Fekter. Das bestätigt auch der Präsident des Österreichischen Staatsschuldenausschusses, Bernhard Felderer, der Sparen statt neuer Steuern als einzige Möglichkeit zur Senkung des Defizits sieht. "Wenn wir den Budgetpfad einhalten und die Schuldenbremse weiter verfolgen, brauchen wir keine neuen Steuern, um das Defizit zu senken. Denn es ist klar, dass Steuern dem Mittelstand und den Unternehmen schaden, das Wirtschaftswachstum abwürgen und damit Arbeitsplätze gefährden. Die ÖVP stellt sich deshalb gegen neue Steuern und steht für sorgsames Wirtschaften", so Fekter. Der aktuelle Kurs mit Schuldenbremse und Konsolidierung muss fortgesetzt werden. Der internationale Vergleich bestätigt die positive Entwicklung: Mit einem Defizit von 2,5 Prozent des BIP liegt Österreich deutlich unter dem EU-Schnitt und dem Fiskalkriterium von drei Prozent. "Unser Kurs stimmt. Das zeigen

die Zahlen eindeutig: Unser Defizit ist unter den Maastricht-Kriterien und unsere Wirtschaft wächst", so Fekter. ****

Auch in anderen Bereichen befindet sich Österreich im Spitzenfeld, sagt Fekter: "Unsere Wirtschaft steht im internationalen Vergleich sehr gut da. Aber wir wollen Österreich weiter voranbringen und die Wirtschaft ankurbeln, indem wir die Abgabenlast senken und die Unternehmen entlasten. Die ÖVP will Mut machen und Unternehmergeist fördern, denn mehr Unternehmen bedeuten mehr Arbeitsplätze und mehr Wohlstand. Weniger Abgaben bedeuten zudem mehr Kapital für Investitionen." Im Export befindet sich Österreich ebenfalls in der europäischen Spitze, hebt Fekter hervor: "Unsere Klein- und Mittelbetriebe sind die Triebfeder unserer Wirtschaft. Sie bedienen Nischenmärkte und sind dank ihrer Innovationskraft im internationalen Wettbewerb top. Gerade die KMUs würden unter neuen Abgaben leiden." Neue Steuern schaden dem Standort und schwächen Österreichs Betriebe im globalen Wettbewerb. Fekter will deshalb "Reformen statt Stillstand": "Wir wollen mit

den richtigen Maßnahmen unsere Unternehmen unterstützen. Sie sind der Garant für eine gesunde Wirtschaft, Arbeitsplätze und Wohlstand. Deshalb wehren wir uns gegen neue Steuern und setzen uns für stabile Verhältnisse ein."

