Abtreibungen: Stronach/Schenk: Serienversagen der Kontrollstellen offensichtlich

Wien (OTS) - "Offenbar liegt hier ein Serienversagen von Ärztekammer, der Wiener Gesundheitsstadträtin und dem Gesundheitsministerium vor. Wenn es bei Frauen nach Schwangerschaftsabbrüchen zu tragischen Verletzungen gekommen ist und 16 Mal Frauen wegen Komplikationen mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden mussten, dann ist es skandalös, dass nicht rascher gehandelt wurde. Ich fordere eine lückenlose Aufarbeitung und Aufklärung", kritisiert Team Stronach Gesundheitssprecherin Martina Schenk zu den Vorfällen in einer Abtreibungsordination.

Es sei völlig unverständlich, warum die Probleme in der betroffenen Ordination den öffentlichen Stellen seit Jahrzehnten bekannt gewesen seien, dies aber zu keinen ernsthaften Konsequenzen geführt habe. "Wenn SPÖ-Gesundheitsminister Stöger jetzt die mangelnde Qualitätssicherung bejammert, dann ist das eine Selbstkritik. Es braucht ein rasches, funktionierendes Kontrollmanagement, damit so ein Fall nie wieder vorkommt", so die Team Stronach Gesundheitssprecherin.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at