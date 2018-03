Art-Clubbing Albert&Tina 2013

Wien (OTS) - Nach dem großen Erfolg der vergangenen zwei Sommer geht das Art-Clubbing Albert&Tina nun in die dritte Runde: Ab 18. Juli verwandelt sich die Albertina-Bastei rund um das Reiterdenkmal an den Donnerstagabenden wieder in eine entspannte After-Work Location. Jeweils von 19 bis 22 Uhr sorgen DJs und Barbetrieb hier für Stimmung.

Der Eintritt zu der von der Albertina gemeinsam mit The Gap organisierten Veranstaltung ist frei, ein Besuch der Ausstellung "Monet bis Picasso. Die Sammlung Batliner & Albertina Contemporary" ist zum vergünstigten Ticketpreis von 5 Euro möglich. Im Preis enthalten ist ein Freigetränk.

Termine:

Donnerstag 18.7.

The New Tower Generation

Donnerstag 25.7.

Laminat (Bebop Rodeo/Moodlab)

Donnerstag 1.8.

Slick (Bebop Rodeo)

Donnerstag 8.8.

Moogle (Bebop Rodeo)

Donnerstag 15.8.

Ella (The Loud Minority / The Love Movement)

Donnerstag 22.8.

Bernhard Tobola (Tingel Tangel)

Donnerstag 29.8.

Majestic Mood

Donnerstag 5.9.

Ken Hayakawa (Schönbrunner Perlen)

Rückfragen & Kontakt:

Sarah Wulbrandt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ALBERTINA

Albertinaplatz 1, 1010 Wien

T +43 1 534 83 511

E S.Wulbrandt @ albertina.at

W www.albertina.at

FB www.facebook.com/AlbertinaMuseum