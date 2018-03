Kadenbach: Fortschritt für mehr Nachhaltigkeit bei Biosprit

Indirekte Landnutzungsänderungen werden bei der Nachhaltigkeitsbewertung von Biosprit nun mitberücksicht

Wien (OTS/SK) - Mit der heutigen Abstimmung im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zum Bericht über die Qualität von Kraftstoffen und die Richtlinie über Energie aus erneuerbaren Quellen schafft das Europäische Parlament mehr Nachhaltigkeit bei Biokraftstoffen. "Ich freue mich, dass die Einbeziehung der aus Nahrungsmittelpflanzen gewonnenen Biokraftstoffe bei der Erreichung des in der Richtlinie über erneuerbare Energien vorgesehenen Anteils der erneuerbaren Energien von zehn Prozent auf 5,5 Prozent begrenzt wird. Dadurch werden Biokraftstoffe auf Non-Food-Basis gefördert", sagt SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner. Diese werden z.B. aus Abfall oder Stroh gewonnen und verursachen erheblich geringere Mengen an Treibhausgasemissionen als fossile Kraftstoffe und haben keine direkten Auswirkungen auf die globale Nahrungsmittelproduktion. Die SPÖ-Europaabgeordnete sagt nach der heutigen Abstimmung im zuständigen Umweltausschuss: "Das EU-Parlament hat bereits seit 2008 in diese Richtung gedrängt, nun gehen wir endlich den Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit bei Biokraftstoffen in Europa." ****

Mit der heutigen Abstimmung beziehen wir auch den sogenannten ILUC-Faktor ein, der sich auf die indirekte Änderung der Landnutzung bezieht. Klar ist für Kadenbach: "Eine Nichtberücksichtigung des Phänomens der indirekten Landnutzungsänderung wäre für mich nicht vereinbar mit den Zielen der Europäischen Union im Kampf gegen den Klimawandel gewesen. Ich bin froh, dass die üblichen, sich aus der Modellberechnung ergebenden, Ungewissheiten nicht als Vorwand benutzt wurden, um das Problem zu leugnen und nicht handeln zu müssen. Dies soll den 'Bio'-Schwindel bei den Agrartreibstoffen verringern."

Uns ist es mit dieser Abstimmung auch gelungen, dass vermehrt Anreize für die Benutzung von fortschrittlichen Biokraftstoffen gesetzt werden. Beispielsweise wird es bestimmte Vorteile für Abfall wie Altspeisefett geben, aus dem hochqualitativer Biotreibstoff hergestellt werden kann. Weiters entsteht durch die Verwendung von Altspeisefett definitiv keine Landnutzungsänderung. "Wir dürfen all diese Aspekte nicht unberücksichtigt lassen, wenn wir den Einsatz von Biosprit auf die Sinnhaftigkeit bewerten." (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493