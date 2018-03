NSA - Stronach/Lugar: Datenschutz muss auch gegenüber den US verteidigt werden

Wien (OTS) - "Die mündliche Berichterstattung des US-Botschafters lässt vermuten, dass die diversen US-Geheimdienste schamlos und ohne Rücksicht auf Persönlichkeitsrechte auch in Österreich herumschnüffeln. Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Stellvertretend für alle Österreicher, die notgedrungen Software von amerikanischen Konzernen nutzen oder US-Server verwenden, erwarte ich mir endlich klare Worte von Kanzler Faymann und Bundespräsident Fischer", erklärt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. "Mögen die US-Bürger mit dem Segen ihrer Richter lückenlos überwacht werden. Aber in Österreich gelten immer noch nationales - und EU-Recht mit entsprechenden Datenschutz-Richtlinien. Diese gehören vollzogen - ob es anderen Nationen passt - oder nicht", so Lugar.

