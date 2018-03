Familienministerium: Rückzahlung der Familienbeihilfe bereits reformiert

Aussendung der AKNÖ falsch - Studenten müssen bei Überschreiten der Zuverdienstgrenze nur den 10.000 Euro übersteigenden Betrag zurückzahlen

Wien (OTS/BMWFJ) - Zur heute von der Arbeiterkammer Niederösterreich versandten ots hält das Familienministerium fest, dass es ab heuer bei der Zuverdienstgrenze für Studenten, für die Familienbeihilfe bezogen wird, eine Einschleifregelung gibt. Die für Familienbeihilfe-Bezieher ab dem 19. Lebensjahr geltende Zuverdienstregelung wurde im Sinne der Betroffenen geändert. Musste bisher bei einem Überschreiten der Zuverdienstgrenze von 10.000 Euro die gesamte in diesem Jahr bezogene Familienbeihilfe zurückgezahlt werden, so soll dies in Zukunft nur noch für jeden über 10.000 Euro hinaus verdienten Euro gelten. Die entsprechende Novelle des Familienlastenausgleichsgesetzes wurde bereits im Nationalrat beschlossen und wird nächste Woche im Bundesrat behandelt werden. Sie gilt ab dem 1. Jänner des heurigen Jahres.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at