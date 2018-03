FPÖ-Leyroutz lässt SPÖ bei Rechnungsabschlussdebatte im Landtag nicht aus der Verantwortung

Eigenvermarktung war in vielen Fällen ein Fehler

Klagenfurt (OTS) - Der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten ging heute im Zuge der Debatte über die Rechnungsabschlüsse 2011 und 2012 im Kärntner Landtag vor allem mit Finanzreferentin Gabriele Schaunig-Kandut scharf ins Gericht. "Es ist der Kärntner Bevölkerung nicht zumutbar, dass mit falschen Zahlen operiert wird und dass falsche Behauptungen über die Verbindlichkeiten des Landes aufgestellt werden - der wahre Schuldenstand beträgt 2,6 Milliarden und nicht wie von Schaunig der Öffentlichkeit vermittelt über 4 Milliarden. Zusätzlich wurden die Vermögenswerte des Landes wohlweislich verschwiegen", erklärte Leyroutz. Diese unrichtigen Zahlen des sogenannten "Kassasturzes" schaden dem Land, beeinträchtigen die Bonität des Landes Kärnten und der Landesgesellschaften massiv und würden zeigen, dass Parteiinteressen offensichtlich noch immer vor den Landesinteressen stehen.

Leyroutz verhehlte auch nicht, dass die Eigenvermarktung in der Politik - und diese betraf nicht nur eine Partei, sondern alle Regierungsbüros - in vielen Fällen ein Fehler gewesen sei und er zeigte auch auf, dass gerade Schaunig für die heutige Verschuldung des Landes - die Budgets 2004 bis 2008 wurden mit der SPÖ ausverhandelt - nicht aus der Verantwortung entlassen werden kann. Vor allem das Sozialbudget explodierte unter ihrer Ägide als Sozialreferentin und auch der Verkauf der Kabeg-Liegenschaften fällt in diese Zeit, was Schaunig gerne verleugnet.

In den darauf folgenden Jahren wurde durch den großen Einbruch der Einnahmen massiv eingespart. 2009 und 2010 wurden mit dem Koalitionspartner ÖVP gravierende Maßnahmen gesetzt, die bewirkt haben, dass die Nettoneuverschuldung des Landes für das Jahr 2011 von 268,28 Mio. Euro auf 129,4 Mio. Euro und für das Jahr 2012 von 292,5 Mio. Euro auf 101,5 Mio. Euro reduziert werden konnte, führte Leyroutz aus. Er hält auch fest, dass der Stabilitätspakt 2012 übererfüllt wurde und um 85,34 Mio. unterschritten werden konnte, dass die außerbudgetäre Verschuldung kaum mehr angestiegen ist und die definierten Haftungsobergrenzen eingehalten wurden. (Schluss)

