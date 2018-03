"Debüttitel von MunkE WIRD ein Welthit werden", sagt Record Label @MunkEMusic

"I'm A CEO" wird bald die meistgesungene Liedzeile seit "Op Op Oppan Gangnam

Style" sein!

Nach Monaten unter Verschluss ist nun die Zeit gekommen, dass die Welt den Debüttitel des vieldiskutierten DJs und Produzenten MunkE hören kann. Der brillant eingängige neue Single-Titel "CEO" präsentiert das ungeheure vokale Talent des jungen Londoner Rappers BarnB und ist die allererste Musikproduktion des bahnbrechenden Plattenlabels MunkE Music aus dem Vereinigten Königreich. Die Internet-Sensation des letzten Jahres war wohl Gangnam Style, doch dieses Mal ist es MunkE mit "CEO". Dieser unglaublich markante neue Titel wird ab heute auf unseren Computern, Tablets und Smartphones einschlagen und steht bei allen guten Digital-Shops zum Download zur Verfügung!

Der adrett gekleidete DJ/Produzent MunkE zeigt in "CEO" seine beeindruckenden DJing-Talente und bringt dabei einige flippig-frische Beats auf die Plattenteller. Er hat damit einen unglaublich fröhlichen und lebhaften Titel geschaffen, der geradezu zum Tanzen und Mitsingen auffordert. MunkE, dessen wahre Identität niemand kennt, trägt einen mondänen Designer-Anzug und zeichensetzende Kopfhörer.

BarnB ist der angehende nächste grosse urbane Künstler, der mit Stars wie Dizzee Rascal und Tinchy Stryder konkurriert. Er zeigt in dem Track nicht nur sein hervorragendes Rap-Talent, sondern ist auch das Gehirn hinter den Texten, die so eingängig sind, dass wir Ihnen garantieren, dass Sie bereits nach einem einmaligen Anhören die Worte "I'm a CEO" nicht mehr aus dem Kopf bekommen werden! Das Lied ist voller Verweise auf die funkelndsten Dinge im Leben, einschliesslich Ferraris, Chromfelgen, Diamantringe und andere glänzende Sachen.

Das brandneue Video zu dem Track zeigt neben MunkE und BarnB einen weltmännisch aussehenden (Möchtegern-) Typen, der offensichtlich in all dem Luxus schwelgt, der mit der Stellung eines CEOs verbunden ist - schnelle Autos, sexy Girls, teure Anzüge. Erst im weiteren Verlauf des Videos wird klar, dass er seinen hohen Status nur vortäuscht, um die Frauen zu beeindrucken (und eigentlich ein Chauffeur ist), wenn wir den echten CEO in einen ziemlich schicken Rolls Royce Phantom einsteigen sehen.

MunkE-Musik ist das frische und aktuelle neue Plattenlabel, das die Musikindustrie einen Schritt weiterbringt und nur mit den talentiertesten nationalen und internationalen Künstlern der Welt arbeitet, um Hits zu produzieren, die auf der ganzen Welt Spitzenplätze erreichen sollen. MunkE-Musik ist in der äusserst günstigen Lage, die besten Produktionsstätten, das Fachwissen und die finanziellen Mittel zu besitzen, um Top-Qualität und die chart-stürmende Aufnahmen in einem breiten Spektrum von Genres zu produzieren, bei denen MunkE persönlich immer selbst mitmacht!

MunkE wird bald durch die Club-Szene im Vereinigten Königreich touren und vor Hunderten und Tausenden von Musikfans im ganzen Land auftreten. Sie können MunkEs Tour auf seiner Homepage http://www.munkemusic.com im Auge behalten, oder Sie können ihm auf Facebook und Twitter folgen. Sie können CEO in allen guten digitalen Internet-Shops einschliesslich iTunes herunterladen! Schauen Sie sich das fantastische Video von CEO hier auf YouTube an!

