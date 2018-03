Häupl: Großes Goldenes Ehrenzeichen für Pariser Bürgermeister Delanoe

Wien (OTS) - Wiens Bürgermeister Michael Häupl überreichte am Donnerstag seinem Pariser Amtskollegen, Bertrand Delanoe, das große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. Im Rahmen der feierlichen Übergabe im Roten Salon des Wiener Rathauses würdigte Häupl die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten: "Mit Bertrand Delanoe haben wir nicht nur einen Freund Wiens als Bürgermeister von Paris, sondern auch einen starken Verbündeten auf europäischer Ebene, wenn es um die Großstädte Europas geht. Ich danke für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und freue mich auf kommende Projekte." An der Ehrung nahmen hochrangige diplomatische Gäste, wie die Botschafter von Frankreich und Tunesien, teil. +++

Seit seiner Amtsübernahme im Jahr 2001 hat sich Delanoe als deklarierter Freund der österreichischen Bundeshauptstadt Wien erwiesen. Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den beiden Städten Paris und Wien gilt sowohl auf politischer Ebene als auch auf Verwaltungsebene als hervorragend. So findet ein häufiger Erfahrungsaustausch über Themen statt, die beide Städte betreffen, genauso wie regelmäßig Mitarbeiterinnen in der jeweiligen Partnerstadt Praktika absolvieren.

Bürgermeister Häupl erzählte, dass er Bertrand Delanoe genau am 11. Juli 2000 bei dessen Wien-Besuch - Delanoe war noch nicht Bürgermeister von Paris - kennengelernt und als "kommunalpolitischen Seelenverwandten" erkannt habe.

Delanoe betonte in seiner Dankesrede, dass er die Ehrung mit Dankbarkeit, Bescheidenheit, Stolz und in Freundschaft gerne annehme. Er wollte damals im Jahr 2000 in Wien, auf Empfehlung hin, "den Beruf des Bürgermeisters erlernen". Besonders beeindruckt war er von den Bereichen Stadtentwicklung und Wohnbaupolitik. Ihn verbinde mit Häupl nicht nur die demokratische und weltoffene Grundeinstellung, die seiner Meinung nach bei Bürgermeistern besonders ausgeprägt sei, sondern auch eine persönliche Freundschaft und die Liebe zur jeweiligen Stadt.

Lebenslauf Bertrand Delanoe

Geboren wurde Bertrand Delanoe im Mai 1950 in Tunis. Bereits als Kind übersiedelte er mit seiner Mutter nach Frankreich. In Toulouse studierte er Jura und Wirtschaftswissenschaften. Francois Mitterrand holte ihn Anfang der 1970er Jahre nach Paris, wo auch eine enge Zusammenarbeit mit Lionel Jospin, dem späteren französischen Premierminister, entstand.

Dem Stadtrat von Paris gehörte Delanoe erstmals 1977 an. Im Jahr 1981 wurde er für Paris in die Nationalversammlung gewählt und von 1981 bis 1983 war er Sprecher der Parti Socialiste. Im März 2001 wurde Bertrand Delanoe zum Bürgermeister von Paris gewählt und 2008 in seinem Amt bestätigt.

Als Gründungsvater des Weltverbandes United Cities and Local Governments, der im Mai des Jahres 2004 in Paris ins Leben gerufen wurde, ist Bürgermeister Delanoe ein starker Fürsprecher der demokratischen kommunalen Selbstverwaltung und daher auch für Wien ein verlässlicher Mitstreiter in allen kommunalen Belangen.

Pressebilder in Kürze unter www.wien.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Martin Ritzmaier

Mediensprecher Bgm. Michael Häupl

Telefon: 01 4000-81855

Mobil: 0664 1177 828

E-Mail: martin.ritzmaier @ wien.gv.at



Ingrid Duschek

Mediensprecherin Magistratsdirektion Präsidialabteilung

Telefon: 01 4000-81857

E-Mail: ingrid.duschek @ wien.gv.at