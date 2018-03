Cap gegen ÖVP-Wahlkampfspielchen mit der Verfassung

Wien (OTS/SK) - Als "nicht durchdacht", bezeichnete SPÖ-Klubobmann Josef Cap den Vorschlag von ÖVP-Chef Michael Spindelegger, ein Hearing von Ministeranwärtern vor deren Angelobung durchzuführen. Der unausgegorene Vorschlag der ÖVP werfe mehr Fragen auf, als er beantworte, etwa, ob der Bundespräsident beim Hearing anwesend sein soll, ob er dort Fragen stellen soll, ob er an die Ergebnisse gebunden sei und so weiter. "Für solche Wahlkampfspielchen, die die Rechte des Bundespräsidenten einschränken und unser bewährtes, ausgewogenes System ins Wanken bringen, stehen wir nicht zur Verfügung", so Cap. ****

"Aber als Klubobmann werde ich dafür eintreten, dass die Abgeordneten zeitnah von den Regierungsprojekten in Kenntnis gesetzt werden und die angelobten MinisterInnen im Hauptausschuss ihre politischen Projekte und Ziele den Abgeordneten in einem Hearing präsentieren". Damit wird auf der einen Seite der Parlamentarismus gestärkt und werden auf der anderen Seite keine verfassungsrechtlichen Schnellschüsse riskiert, so Cap. (Schluss) ps/sl/mp

