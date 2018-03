BZÖ-Bucher: Alle Datenaustauschabkommen mit den USA sofort aussetzen!

Wien (OTS) - Nachdem heute die amerikanische Regierung in Person des US-Botschafters William Eacho gegenüber Innenministerin Mikl-Leitner die Internetüberwachung von Österreichern durch die NSA bestätigt hat, fordert BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher sofortige Konsequenzen:

"Österreich muss sofort alle Datenaustauschabkommen mit den USA aussetzen. Es hilft nichts, wenn die ÖVP-Innenministerin von erschüttertem Vertrauen spricht, es muss umgehend gehandelt werden. Österreich darf dieses inakzeptable Vorgehen der US-Regierung nicht einfach achselzuckend hinnehmen".

Es gibt diverse "Datenaustauschabkommen" mit den USA in den Bereichen Fluggastdaten, Banktransaktionsdaten und Daten zur Verhinderung und Bekämpfung schwerer Straftaten. Anfang 2012 etwa ging - trotz massiver Proteste des BZÖ - ein Abkommen zwischen Österreich und den USA über die Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Verhinderung und Bekämpfung schwerer Straftaten durch den Nationalrat. Die Regierung hat das Abkommen trotz Datenschutzbedenken beschlossen. Auf Basis dieses Abkommens können sensibelste Daten mit den USA ausgetauscht werden. Konkret ist neben der Übermittlung von Fingerabdrücken und DNA-Profilen in besonders schweren Fällen auch z.B. die Weitergabe von Daten über politische Einstellung, sexuelle Orientierung, Religionszugehörigkeit und Mitgliedschaften in Gewerkschaften möglich.

Der BZÖ-Chef verlangt die sofortige Aussetzung dieses Abkommens und beruft sich auf Artikel 25 der Vereinbarung: "Wenn eine der Vertragsparteien der Ansicht ist, dass die andere Vertragspartei ihren Verpflichtungen auf Grund dieses Abkommens nicht nachgekommen ist oder wenn Entwicklungen im innerstaatlichen Recht einer der Vertragsparteien den Zweck und den Anwendungsbereich dieses Abkommens, insbesondere in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten, untergraben, kann sie die Anwendung des Abkommens oder von Teilen des Abkommens aussetzen. Die Aussetzung ist der anderen Vertragspartei im diplomatischen Wege mitzuteilen und wird sofort mit Einlangen der Mitteilung wirksam. Dasselbe Verfahren ist bei einer möglichen Aufhebung der Aussetzung anzuwenden." Bucher: "Österreich muss ein Zeichen setzen. Die Regierung muss handeln. Ein freies Österreich darf sich die Bespitzelung von Bürgern durch fremde Staaten nicht gefallen lassen".

