Firma Stöger Öl GmbH als "Gold-Winner" auf der FANCY FOOD SUMMER 2013 ausgezeichnet

Sofi-Award für österreichischen Öl-Hersteller auf der bedeutendsten internationalen Fachmesse für Lebensmittelspezialitäten in New York

Wien (OTS/PWK531) - Die FANCY FOOD SUMMER 2013 in New York, die von 30.6 bis 2.7 2013 stattgefunden hat, hat einen großen Erfolg für die österreichische Lebensmittelwirtschaft zu berichten. Die Firma Stöger Öl GmbH, vertreten durch Culinary Imports, wurde im Rahmen des sofi-Awards der Speciality Food Association auf der FANCY FOOD SUMMER New York 2013 für sein "Austrian Cherry Seed Oil" mit dem "Golden Chef" als bestes Öl in seiner Kategorie ausgezeichnet.

125 Produktinnovationen in 32 Kategorien wurden in einer Produktverkostung während der FANCY FOOD von 200 Handelseinkäufern beurteilt.

Die Auszeichnung wurde am zweiten Messetag im Rahmen der sofi-Award Ceremony überreicht und in Produktvitrinen der Presse und dem internationalen Fachpublikum während der Messe präsentiert. Der sofi-Award ist die Top-Auszeichnung der Speciality Food Industry der USA.

Der Sofi-Award prämiert alljährlich herausragende Produktinnovationen auf der FANCY FOOD SUMMER. Die Auszeichnung wurde vom amerikanischen Importeur Culinary Imports (www.culinary-imports.com) für die Firma Stöger entgegengenommen.

Der Veranstalter des sofi-Award, die Speciality Food Association, feierte 2012 sein 60-jähriges Bestehen. Sie ist eine Non-Profit Handelsorganisation, die 1952 in New York gegründet wurde, um den Lebensmittelhandel und die Interessen der Speciality Food Industry in den USA zu fördern und zu unterstützen. Die Vereinigung umfasst mehr als 3.000 Mitglieder in den USA und Übersee

www.foodspring.com).

Auf der diesjährigen FANCY FOOD SUMMER New York 2013 beteiligten sich über 2400 nationale und internationale Direktaussteller aus über 60 Ländern auf 40.000 m2 Ausstellungsfläche. Über 20 internationale Länderbeteiligungen wurden organisiert. 25.000 nationale und internationale Fachbesucher aus 75 Ländern waren anwesend. (PM)

