Neuauftritt mit Herz für das Haus der Barmherzigkeit

NITSCHE entwickelt Kampagne für Haus der Barmherzigkeit "Es lebe das Leben" - Neues Motto und Logo mit Herz Christoph Abbrederis als Illustrator

Wien (OTS) - Anfang des Jahres beauftragte das Haus der Barmherzigkeit die Agentur NITSCHE, sich über den Markenauftritt des Haus der Barmherzigkeit Gedanken zu machen. Im Fokus standen dabei neben der Weiterentwicklung der Werbelinie auch grundsätzliche Überlegungen zu Logo und Claim.

Es lebe das Leben. Ein neues Motto für das Haus der Barmherzigkeit

Wofür steht das Haus der Barmherzigkeit? Nach einem geführten Besuch durch alle Bereiche und Stationen im Pflegekrankenhaus Seeböckgasse sowie Gesprächen mit MitarbeiterInnen und BewohnerInnen hat sich ein Gedanke verdichtet: Auch im Alter und mit einer chronischen Erkrankung ist das Leben lebenswert. Tag für Tag geht es darum das Beste daraus zu machen. Als Bewohner. Als Patient. Als Pfleger. Als Arzt. Als Mensch. Denn das Leben ist kostbar und ein Geschenk. Und genau hier setzt das Haus der Barmherzigkeit mit seinen speziellen Leistungen an. Es wird bei der Betreuung höchster Wert darauf gelegt, die Würde der Menschen zu wahren und ihre individuellen Lebensgewohnheiten zu berücksichtigen. "Es geht um diese Grundeinsicht. Und die Haltung, die daraus entsteht. Es geht um die Wertschätzung des Lebens", so Michael Nitsche, Kurz: ES LEBE DAS LEBEN.

Der Claim greift damit einen zentralen Wert des Haus der Barmherzigkeit auf und formuliert in einer Phase des Wachstums eine unternehmensweite Leitidee, so Institutsdirektor Christoph Gisinger:

"Im vergangenen Jahrzehnt haben wir uns von einer einzelnen Einrichtung in Wien hin zu einer Organisation mit über 20 Standorten entwickelt. Gemeinsame Basis unseres Handelns ist aber weiterhin die Überzeugung, dass Lebensqualität - unabhängig von Behinderung und chronischen Erkrankungen - in jedem Alter möglich ist."

Die neue Kampagne für das Haus der Barmherzigkeit

Gemeinsam mit dem international renommierten Illustrator Christoph Abbrederis entwickelte NITSCHE eine neue Kampagne, deren charakteristischstes Merkmal die charmanten Illustrationen sind.

"Die neue Werbelinie bildet eine klare ästhetische Zäsur gegenüber unserem bisherigen Auftritt, bei dem wir mit authentischen Fotos gearbeitet haben. Die Illustrationen erlauben es unsere Werte und Angebote in neuer Form darzustellen", erklärt Christian Zwittnig, Leiter Werbung und PR im Haus der Barmherzigkeit.

Der Illustrationsstil vermittelt ein originäres Lebensgefühl und ist verglichen mit dem retuschierten Foto-Mainstream immer einzigartig und lebendig. "Im lateinischen illustrare steckt auch schon die Erleuchtung. Illustration kann Dinge zeigen und Geschichten erzählen, die eine Kamera so nie einfangen könnte", so Niels Reutter, Artdirektor bei NITSCHE. Andererseits erlauben es Illustrationen auch Dinge und Situationen aus der Altenbetreuung menschlich darzustellen, ohne entwürdigend zu erscheinen.

Die ersten im Juli erscheinenden Plakat-Motive greifen die HB-Kernbereiche auf: Wohnen, Pflege und medizinische Versorgung.

Logo mit Herz

Auch das HB-Logo wurde sanft überarbeitet. Die augenfälligste Novität ist das illustrierte HB-Herz. Es wird zum Bestandteil der neuen Wort/Bildmarke, verleiht dem Schriftzug mehr Emotion und Prägnanz und ist auch wiederkehrender Bestandteil der neuen Werbelinie.

Christoph Abbrederis, international renommierter Illustrator/Künstler, lebt in Bregenz und Wien. Neben seinen Illustrationen für internationale Medien wie "The New Yorker", "The New York Times", "TAZ", "Cicero", Kinderbücher und seinen täglichen Comicbeträgen im Internet, kommt er seinem Lehrauftrag auf der Universität für Angewandte Kunst nach.

