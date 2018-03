Steinhauser: Justizministerin Karl soll für Transparenz bei Missständen im Strafvollzug sorgen

Grüne: Politische Verantwortung gehört geprüft

Wien (OTS) - "Die Geheimniskrämerei um Missstände im österreichischen Strafvollzug muss ein Ende haben. Justizministerin Karl soll sämtliche Empfehlungen bzw. Missstandsfeststellungen seitens der kontrollierenden Kommissionen bei der Volksanwaltschaft und den früheren Vollzugskommissionen im Originalwortlaut offen legen, soweit dadurch keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden", fordert der Justizsprecher der Grünen, Albert Steinhauser.

Steinhauser will so Transparenz sicherstellen, wie die Bedingungen im österreichischen Strafvollzug tatsächlich sind. "So kann auch geklärt werden, wie weit Justizministerin Karl über Missstände Bescheid wusste und säumig war", will Steinhauser die politische Verantwortung prüfen. Für Steinhauser herrscht jedenfalls dringender Handlungsbedarf: Steigende Haftzahlen treffen auf sinkende Ressourcen und eine Justizministerin, die von nichts gewusst haben will, aber davon überzeugt ist, dass im Strafvollzug alles bestens funktioniert.

