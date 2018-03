FPÖ: Deimek und Schöppl zu Wohnbau: Leben muss wieder leistbar werden

Belastungsstopp für Salzburg und Österreich

Wien (OTS) - In ihrer heutigen Pressekonferenz stellten der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek und der Salzburger Klubobmann Andreas Schöppl freiheitliche Konzepte für leistbares Wohnen vor. Im Fokus stehen dabei ein Gebührenstopp und umfassende Reformen im Bereich der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft.

"Viele Salzburger können sich das Leben in unserer Stadt nicht mehr leisten. Steigende Lebenserhaltungskosten drängen viele Menschen an die Grenze zur Armut oder darüber hinaus", weist Andreas Schöppl auf die Ausgangslage hin. Die Spirale steigender Wohnkosten müsse endlich durchbrochen werden. Es sei untragbar, dass etwa die Salzburg AG überzogene Gewinne auf Kosten der Menschen erwirtschafte, die dann verwendet würden, um Budgetlöcher zu stopfen: "Wir fordern einen Belastungsstopp. Den Menschen soll nicht länger in die Tasche gelangt werden, um Spekulationsverluste abzudecken und Misswirtschaft zu finanzieren."

Zu steigenden Wohnkosten kämen problematische gesellschaftliche Konstellationen. Die "Ghettoisierung" von Wohnanalgen, Straßenzügen und Stadtteilen schreite voran. "Hier muss entgegengewirkt werden. Wir wollen Maßnahmen zugunsten der Salzburger und gut integrierter Migranten setzen. Etwa ausreichende Deutschkenntnisse müssten gerade im sozialen Wohnbau eine Grundvoraussetzung sein", fordert Schöppl Integrationsbereitschaft als Voraussetzung für Sozialwohnungen.

"Die SPÖ fordert - so wie wir - Arbeit, von der man leben kann. Wir fordern zusätzlich Wohnungen, die man sich leisten kann", weist Deimek auf den umfassenden Ansatz freiheitlicher Sozialpolitik hin. In diesem Zusammenhang könnte die gemeinnützige Wohnungswirtschaft eine bedeutende Rolle spielen und dämpfende Effekte auf die Preisbildung auf dem Wohnungsmarkt ausüben. Doch derzeit würden die Genossenschaften "als Versorgungsparadiese für altgediente Mandatare und Parteisoldaten missbraucht". Die enormen Kosten dafür würden schließlich auf die Bewohner in Gestalt überhöhter Mieten überwälzt. Wohnbaulandesrat Hans Mayr scheine ebenfalls wenig Interesse daran zu zeigen, erstarrte, beinahe feudale Strukturen innerhalb der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft aufzubrechen. "Der Stronach-Lack ist noch nicht trocken und schon kommt die verstaubte schwarze Seele wieder durch", kritisiert Deimek die Untätigkeit des Landesrates. Team Stronach bedeute "rot-schwarzen Stillstand mit Magna-Mascherl". Die FPÖ will die herrschenden Ungerechtigkeiten beseitigen und präsentierte unter dem Titel "Neue Perspektiven im gemeinnützigen Wohnbau - Soziale Verantwortung & Nachhaltigkeit" ein Konzept für echte Reformen im Sinne der Bewohner. "Wohnen darf kein Luxus sein und leben muss leistbar werden", schließen Schöppl und Deimek.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at